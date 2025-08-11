Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пафос – Динамо. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Лига Чемпионов
Пафос
12.08.2025 20:00 - : -
Динамо Киев
Лига чемпионов
11 августа 2025, 22:59 | Обновлено 11 августа 2025, 23:03
Пафос – Динамо. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 11 августа в 20:00 матч третьего раунда квалификации ЛЧ

Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1)

Ранее Динамо в Q2 ЛЧ одержало две победы над командой Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0).

Кипрский Пафос по сумме двух матчей обыграл Маккаби из Тель-Авива (1:1, 1:0).

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда (1:3 в первой игре).

Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q4 Лиги Европы, где соперником будет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре).

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

Пафос – Динамо. Текстовая трансляция матча
Шовковский сообщил, как Динамо собирается обыгрывать Пафос в Лиге чемпионов
