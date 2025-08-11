Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский взял 27 футболистов. Кто может сыграть у Динамо на Кипре?
Лига чемпионов
11 августа 2025, 21:23 | Обновлено 11 августа 2025, 21:43
Шовковский взял 27 футболистов. Кто может сыграть у Динамо на Кипре?

Стал известен расширенный состав украинской команды на игру с Пафосом

Шовковский взял 27 футболистов. Кто может сыграть у Динамо на Кипре?
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Киевское «Динамо» готовится к ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса».

Утром 10 августа киевляне провели тренировку в Винниках на тренировочной базе «Руха», а после обеда, в 12:30, отправились в дорогу. Сначала команда пересекла украинско-польскую границу и добралась до польского города Жешув, а затем чартерным рейсом вылетела в Международный аэропорт города Пафос. Оттуда динамовцы переехали в Лимасол и в итоге заселились в отель около одиннадцати вечера, проведя полдня в пути.

Рулевой команды Александр Шовковский взял на игру 27 футболистов. В понедельник, 11 августа, бело-синие проводят регламентную предматчевую тренировку.

Матч «Пафос» – «Динамо» состоится во вторник, 12 августа. Первая игра в польском Люблине завершилась поражением украинской команды (0:1).

⚽️ Состав Динамо: кто прибыл на Кипр на игру с Пафосом

🔹 Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Суркис

🔹 Защитники: Тимчик, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Биловар, Захарченко

🔹 Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Пихаленок, Кабаев, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцык, Торрес, Брагару, Михайленко

🔹 Нападающие: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко

Пафос – Динамо. Текстовая трансляция матча
Шовковский сообщил, как Динамо собирается обыгрывать Пафос в Лиге чемпионов
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо заявка Александр Шовковский переезд (перелет)
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
