Шовковский взял 27 футболистов. Кто может сыграть у Динамо на Кипре?
Стал известен расширенный состав украинской команды на игру с Пафосом
Киевское «Динамо» готовится к ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса».
Утром 10 августа киевляне провели тренировку в Винниках на тренировочной базе «Руха», а после обеда, в 12:30, отправились в дорогу. Сначала команда пересекла украинско-польскую границу и добралась до польского города Жешув, а затем чартерным рейсом вылетела в Международный аэропорт города Пафос. Оттуда динамовцы переехали в Лимасол и в итоге заселились в отель около одиннадцати вечера, проведя полдня в пути.
Рулевой команды Александр Шовковский взял на игру 27 футболистов. В понедельник, 11 августа, бело-синие проводят регламентную предматчевую тренировку.
Матч «Пафос» – «Динамо» состоится во вторник, 12 августа. Первая игра в польском Люблине завершилась поражением украинской команды (0:1).
⚽️ Состав Динамо: кто прибыл на Кипр на игру с Пафосом
🔹 Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Суркис
🔹 Защитники: Тимчик, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Биловар, Захарченко
🔹 Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Пихаленок, Кабаев, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцык, Торрес, Брагару, Михайленко
🔹 Нападающие: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко
