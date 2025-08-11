Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
11 августа 2025, 18:48
Чем запомнился бывший форвард Ливерпуля в топ-клубах Европы?

Дарвин Нуньес стал игроком «Аль-Хиляля» за 53 миллиона евро

Чем запомнился бывший форвард Ливерпуля в топ-клубах Европы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Совсем недавно «Аль-Хиляль» объявил о подписании нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса за 53 миллиона евро.

Самые яркие страницы карьеры уругвайца в Европе связаны с «Бенфикой» и самим «Ливерпулем». В составе «орлов» Нуньес провел 85 матчей, забил 48 голов и отдал 16 результативных передач.

За «мерсисайдцев» Нуньес сыграл 143 матча, отличившись 40 голами и 26 ассистами, а также завоевал три трофея: чемпионат Англии, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.

В прошлом сезоне уругваец провел 47 матчей, в которых забил 7 голов и отдал столько же результативных передач.

Дарвин Нуньес Ливерпуль Бенфика Аль-Хиляль статистика чемпионат Саудовской Аравии по футболу
