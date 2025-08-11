Как выглядит стартовый состав самых дорогих игроков АПЛ на сезон 2025/26?
Общая стоимость команды составляет 1,15 миллиарда евро
Известный портал Transfermarkt опубликовал самую дорогую стартовую одиннадцатку из игроков клубов АПЛ на сезон 2025/26.
Самым дорогим в составе является норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, рыночная стоимость которого составляет 180 миллионов евро.
Больше всего представителей в символической команде имеет «Арсенал» – 6 (Давид Райя, Юрриен Тимбер, Уильям Салиба, Габриэл, Деклан Райс, Букайо Сака).
Самая дорогая стартовая XI АПЛ на сезон 2025/26
- Вратарь: Давид Райя («Арсенал») – €40 млн
- Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») – €75 млн, Габриэл («Арсенал») – €75 млн, Уильям Салиба («Арсенал») – €80 млн, Юрриен Тимбер («Арсенал») – €55 млн
- Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал») – €120 млн, Родри («Манчестер Сити») – €110 млн, Коул Палмер («Челси») – €120 млн
- Нападающие: Флориан Вирц («Ливерпуль») – €140 млн, Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – €180 млн, Букайо Сака («Арсенал») – €150 млн
