11 августа 2025, 18:26 |
Как выглядит стартовый состав самых дорогих игроков АПЛ на сезон 2025/26?

Общая стоимость команды составляет 1,15 миллиарда евро

Как выглядит стартовый состав самых дорогих игроков АПЛ на сезон 2025/26?
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал самую дорогую стартовую одиннадцатку из игроков клубов АПЛ на сезон 2025/26.

Самым дорогим в составе является норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, рыночная стоимость которого составляет 180 миллионов евро.

Больше всего представителей в символической команде имеет «Арсенал» – 6 (Давид Райя, Юрриен Тимбер, Уильям Салиба, Габриэл, Деклан Райс, Букайо Сака).

Общая стоимость состава составила 1,15 миллиарда евро

Самая дорогая стартовая XI АПЛ на сезон 2025/26

  • Вратарь: Давид Райя («Арсенал») – €40 млн
  • Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») – €75 млн, Габриэл («Арсенал») – €75 млн, Уильям Салиба («Арсенал») – €80 млн, Юрриен Тимбер («Арсенал») – €55 млн
  • Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал») – €120 млн, Родри («Манчестер Сити») – €110 млн, Коул Палмер («Челси») – €120 млн
  • Нападающие: Флориан Вирц («Ливерпуль») – €140 млн, Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – €180 млн, Букайо Сака («Арсенал») – €150 млн

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
