Как выглядит стартовый состав самых дорогих игроков АПЛ на сезон 2025/26?

Известный портал Transfermarkt опубликовал самую дорогую стартовую одиннадцатку из игроков клубов АПЛ на сезон 2025/26.

Самым дорогим в составе является норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, рыночная стоимость которого составляет 180 миллионов евро.

Больше всего представителей в символической команде имеет «Арсенал» – 6 (Давид Райя, Юрриен Тимбер, Уильям Салиба, Габриэл, Деклан Райс, Букайо Сака).

Общая стоимость состава составила 1,15 миллиарда евро

Самая дорогая стартовая XI АПЛ на сезон 2025/26