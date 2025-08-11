Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 16:50 | Обновлено 11 августа 2025, 17:22
Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»

Ждет, когда улучшится игра в обороне

ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран в интервью клубному каналу оценил ничью 3:3 в матче чемпионата Украины против Карпат.

«Трудности в УПЛ? Проблема не в украинском футболе. Футбол везде одинаковый, но если делать такие ошибки, то будет такой результат. У нас молодая команда с перспективой. Я поддерживаю своих игроков, я с ними. Впереди много матчей, мы исправимся. Их ошибки – моя ответственность».

«Судьи? Не буду говорить о судьях, когда мы пропустили три мяча. Но они могли бы вести себя более вежливо с игроками».

«Травмы игроков атаки? Мы ищем варианты, но у нас нет проблем в атаке, мы забиваем. Проблемы в другом – в обороне. Мы работаем над этим», – сказал Туран.

Арда Туран Шахтер Донецк Карпаты Львов Карпаты - Шахтер видео Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Не в коем случае не трогайте Валеру. Нормальная защита.
Ответить
+1
Bohum
Мати таких як Бондар і Матвієнко в захисті,це як метро для електрички,звичайно таке помітити важко.
Раніше Чигиринське і Чукер з Кривцовим також були не кращі.
Ответить
+1
