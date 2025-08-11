Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»

Наставник Шахтера Арда Туран в интервью клубному каналу оценил ничью 3:3 в матче чемпионата Украины против Карпат.

«Трудности в УПЛ? Проблема не в украинском футболе. Футбол везде одинаковый, но если делать такие ошибки, то будет такой результат. У нас молодая команда с перспективой. Я поддерживаю своих игроков, я с ними. Впереди много матчей, мы исправимся. Их ошибки – моя ответственность».

«Судьи? Не буду говорить о судьях, когда мы пропустили три мяча. Но они могли бы вести себя более вежливо с игроками».

«Травмы игроков атаки? Мы ищем варианты, но у нас нет проблем в атаке, мы забиваем. Проблемы в другом – в обороне. Мы работаем над этим», – сказал Туран.