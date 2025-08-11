Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
Ждет, когда улучшится игра в обороне
Наставник Шахтера Арда Туран в интервью клубному каналу оценил ничью 3:3 в матче чемпионата Украины против Карпат.
«Трудности в УПЛ? Проблема не в украинском футболе. Футбол везде одинаковый, но если делать такие ошибки, то будет такой результат. У нас молодая команда с перспективой. Я поддерживаю своих игроков, я с ними. Впереди много матчей, мы исправимся. Их ошибки – моя ответственность».
«Судьи? Не буду говорить о судьях, когда мы пропустили три мяча. Но они могли бы вести себя более вежливо с игроками».
«Травмы игроков атаки? Мы ищем варианты, но у нас нет проблем в атаке, мы забиваем. Проблемы в другом – в обороне. Мы работаем над этим», – сказал Туран.
⚒️ Арда Туран – про матч із «Карпатами», помилки в обороні та вирішальну гру в Кракові.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 11, 2025
💬 «Помилки – моя відповідальність. Якщо грати неправильно, будуть такі наслідки»#Shakhtar #КарпатиШахтар pic.twitter.com/ycsywSJRNR
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерзкий новичок после победы над одним старожилом лиги примеряется к другому
WBC включила британца в свой рейтинг
Раніше Чигиринське і Чукер з Кривцовим також були не кращі.