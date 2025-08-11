Украина. Премьер лига11 августа 2025, 12:04 | Обновлено 11 августа 2025, 12:40
Валерий БОНДАРЬ: «Ребята в голубом наряде, «прекрасная» работа»
Защитник «Шахтера» раскритиковал судейство игры с «Карпатами»
10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимали донецкий «Шахтер».
Матч закончился ничьей со счетом 3:3.
После поединка защитник «горняков» Валерий Бондарь опубликовал Stories с критикой в адрес судейской бригады, обслуживавшей эту игру:
«Начало положено. Ребята в голубой форме, «замечательная» работа, как всегда».
Ванат отримав три матчі дискваліфікації, за критику арбітра... Подивимось, що отримає цей Савін
Футбол