Валерий БОНДАРЬ: «Ребята в голубом наряде, «прекрасная» работа»

10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимали донецкий «Шахтер».

Матч закончился ничьей со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка защитник «горняков» Валерий Бондарь опубликовал Stories с критикой в адрес судейской бригады, обслуживавшей эту игру:

«Начало положено. Ребята в голубой форме, «замечательная» работа, как всегда».