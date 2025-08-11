Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 12:04 | Обновлено 11 августа 2025, 12:40
Валерий БОНДАРЬ: «Ребята в голубом наряде, «прекрасная» работа»

Защитник «Шахтера» раскритиковал судейство игры с «Карпатами»

УПЛ

10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимали донецкий «Шахтер».

Матч закончился ничьей со счетом 3:3.

После поединка защитник «горняков» Валерий Бондарь опубликовал Stories с критикой в адрес судейской бригады, обслуживавшей эту игру:

«Начало положено. Ребята в голубой форме, «замечательная» работа, как всегда».

судейство судьи (арбитры) чемпионат Украины по футболу стадион Украина Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер Валерий Бондарь
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Pavel_i_C0
Ванат отримав три матчі дискваліфікації, за критику арбітра... Подивимось, що отримає цей Савін
