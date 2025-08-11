Туран пояснил, почему Шахтер упустил победу над Карпатами в матче УПЛ

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал результат матча второго тура УПЛ 2025/26 против команды Карпаты Львов (3:3):

«Мы не можем защищаться подобным образом. Мы должны отрабатывать наши моменты до конца и отрабатывать их правильно.

В первую очередь футбол – это игра друг против друга, и мы должны быть лучше именно в этом аспекте, должны лучше реагировать в момент, когда теряем мяч. Я считаю, что сегодня мы теряли мяч слишком просто. Это вещи, которые мы должны усовершенствовать, над которыми нужно работать.

Конечно, непросто играть в обороне, когда у нас позади очень много разъездов, но я не тот тренер, который будет пытаться искать какие-то отмазки. В первую очередь, будучи большим клубом, каким является «Шахтер», мы не можем себе позволить прятаться за какими-то отмазками. Я все равно доверяю всем своим игрокам, верю в каждого из них. Даже если они ошибаются – в первую очередь это моя ответственность как главного тренера достойно отреагировать на их ошибки и быть рядом с ними, когда им что-то не удается.

Потому, как я подчеркнул, в первую очередь полная ответственность на мне. Все мы были игроками в моем коллективе тренеров, и все мы ошибались. Поэтому я, как никто другой, прекрасно понимаю, как важно для меня как главного тренера сейчас поддержать тех, кто травмирован или, возможно, отыграл не лучшим образом.

Мы продолжаем соревноваться. Сегодня, к сожалению, для нас результат не слишком положительный, но, как я подчеркнул, «Шахтер» будет продолжать бороться – и это только начало борьбы», – сказал Туран.

