Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран пояснил, почему Шахтер упустил победу над Карпатами в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 04:53 |
173
0

Туран пояснил, почему Шахтер упустил победу над Карпатами в матче УПЛ

10 августа горняки сыграли вничью со львовской командой со счетом 3:3 в матче 2-го тура

11 августа 2025, 04:53 |
173
0
Туран пояснил, почему Шахтер упустил победу над Карпатами в матче УПЛ
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал результат матча второго тура УПЛ 2025/26 против команды Карпаты Львов (3:3):

«Мы не можем защищаться подобным образом. Мы должны отрабатывать наши моменты до конца и отрабатывать их правильно.

В первую очередь футбол – это игра друг против друга, и мы должны быть лучше именно в этом аспекте, должны лучше реагировать в момент, когда теряем мяч. Я считаю, что сегодня мы теряли мяч слишком просто. Это вещи, которые мы должны усовершенствовать, над которыми нужно работать.

Конечно, непросто играть в обороне, когда у нас позади очень много разъездов, но я не тот тренер, который будет пытаться искать какие-то отмазки. В первую очередь, будучи большим клубом, каким является «Шахтер», мы не можем себе позволить прятаться за какими-то отмазками. Я все равно доверяю всем своим игрокам, верю в каждого из них. Даже если они ошибаются – в первую очередь это моя ответственность как главного тренера достойно отреагировать на их ошибки и быть рядом с ними, когда им что-то не удается.

Потому, как я подчеркнул, в первую очередь полная ответственность на мне. Все мы были игроками в моем коллективе тренеров, и все мы ошибались. Поэтому я, как никто другой, прекрасно понимаю, как важно для меня как главного тренера сейчас поддержать тех, кто травмирован или, возможно, отыграл не лучшим образом.

Мы продолжаем соревноваться. Сегодня, к сожалению, для нас результат не слишком положительный, но, как я подчеркнул, «Шахтер» будет продолжать бороться – и это только начало борьбы», – сказал Туран.

Видеообзор матча Карпаты – Шахтер (3:3)

По теме:
ДЗЮРИНЕЦ: «Очень рад дебютировать против Динамо. Сделал фото с Ярмоленко»
Заря – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Травма квадрицепса. Траоре проведет длительный срок без футбола
Арда Туран Шахтер Донецк Карпаты Львов Карпаты - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Футбол | 10 августа 2025, 09:53 2
Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины

Сергей Дирявка – о потенциальном переходе защитника сборной Украины в ряды лучшей команды Европы

Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 11 августа 2025, 03:56 0
Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 11 августа в 21:30 по Киеву

Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»
Футбол | 10.08.2025, 22:47
Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»
Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Футбол | 10.08.2025, 20:02
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 10.08.2025, 07:21
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 3
Бокс
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 12
Баскетбол
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
09.08.2025, 09:59
Футбол
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем