85-й номер ATP впервые обыграл соперника из топ-50, наказав Медведева

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
11 августа 2025, 01:41 | Обновлено 11 августа 2025, 01:42
Адам Уолтон в трех сетах одолел россиянина в 1/32 финала Мастерса в Цинциннати

Twitter. Даниил Медведев

Австралийский теннисист Адам Уолтон (АТР 85) вышел в третий раунд хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.

Во втором круге австралиец в трех сетах переиграл «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 15) за 2 часа и 23 минуты.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Адам Уолтон (Австралия) – Даниил Медведев [12] – 6:7 (0:7), 6:4, 6:1

Уолтон и Медведев провели первое очное противостояние.

Адам провел 12-й поединок против соперника из топ-50 рейтинга ATP и впервые одержал победу. Ранее он не брал даже сета за 11 таких матчей.

Уолтон в Цинциннати стартовал с победы над Мариано Навоне. Его следующим соперником будет 22-й сеяный Иржи Легечка.

Адам Уолтон Даниил Медведев ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
