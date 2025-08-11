85-й номер ATP впервые обыграл соперника из топ-50, наказав Медведева

Австралийский теннисист Адам Уолтон (АТР 85) вышел в третий раунд хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.

Во втором круге австралиец в трех сетах переиграл «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 15) за 2 часа и 23 минуты.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Адам Уолтон (Австралия) – Даниил Медведев [12] – 6:7 (0:7), 6:4, 6:1

Уолтон и Медведев провели первое очное противостояние.

Адам провел 12-й поединок против соперника из топ-50 рейтинга ATP и впервые одержал победу. Ранее он не брал даже сета за 11 таких матчей.

Уолтон в Цинциннати стартовал с победы над Мариано Навоне. Его следующим соперником будет 22-й сеяный Иржи Легечка.