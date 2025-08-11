ФОТО. Легенда Реала стал футбольным экспертом на телевидении
Гарет Бэйл будет работать на трансляциях Премьер-лиги и Лиги чемпионов
Гарет Бэйл стал главным экспертом TNT Sports в сезоне 2025/26, работая на трансляциях Премьер-лиги и Лиги чемпионов.
Он присоединится к Питеру Краучу и Джо Коулу в эфирах субботних матчей, а также к другим известным аналитикам канала.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Ранее Бэйл произвел впечатление на руководство своим разбором финала Лиги Европы, где «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед».
TNT владеет эксклюзивными правами на десятки матчей Премьер-лиги, еврокубков и Кубка Англии в новом сезоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец похвалил украинского чемпиона
Арне Слот выделил несколько причин поражения