11 августа 2025, 00:01 |
ФОТО. Легенда Реала стал футбольным экспертом на телевидении

Гарет Бэйл будет работать на трансляциях Премьер-лиги и Лиги чемпионов

Instagram. Рио Фердинанд и Гарет Бэйл

Гарет Бэйл стал главным экспертом TNT Sports в сезоне 2025/26, работая на трансляциях Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Он присоединится к Питеру Краучу и Джо Коулу в эфирах субботних матчей, а также к другим известным аналитикам канала.

Ранее Бэйл произвел впечатление на руководство своим разбором финала Лиги Европы, где «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед».

TNT владеет эксклюзивными правами на десятки матчей Премьер-лиги, еврокубков и Кубка Англии в новом сезоне.

Максим Лапченко Источник: The Guardian
Комментарии 1
pol-55
Молодець,нестандартний чувак.
