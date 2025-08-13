Лунина хочет вырвать из Реала легендарный тренер. Украинцу дадут играть

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации турецких СМИ, «Фенербахче» интересовался условиями трансфера украинского вратаря мадридского «Реала». Клуб легендарного тренера Жозе Моуриньо хочет арендовать 26-летнего футболиста, контракт которого действителен до 2030 года. Рыночная стоимость Лунина оценивается в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.