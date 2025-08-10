Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 20:53
Арда Туран снова упустил победу на стадионе Украина

И снова его команда пропустила решающий гол уже в добавленное арбитром время

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

В матче 2-го тура УПЛ на стадионе Украина во Львове «Карпаты» сыграли вничью с «Шахтером» со счетом 3:3.

Львовский клуб сумел вырвать ничью уже в добавленное арбитром время. На 92-й минуте голом отличился Игорь Краснопир.

Интересным фактом является то, что почти 15 лет назад, на этом же стадионе «Карпаты» на 92-й минуте вырвали ничью в матче Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Тогда в составе гостей сыграл нынешний главный тренер «Шахтера» Арда Туран.

Матчи Арда Турана на стадионе «Украина» во Львове

  • 2010: ЛЕ, Карпаты – Галатасарай 1:1 (90+2, Артем Федецкий)
  • 2025: ЧУ, Карпаты – Шахтер 3:3 (90+2, Игорь Краснопир)
Сергей ШИЩЕНКО: «Результатом я не доволен»
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Хочется видеть более четкий рисунок игры»
ВИДЕО. Краснопир спас Карпаты от поражения в добавленное арбитром время
Арда Туран Карпаты Львов Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига статистика Галатасарай
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
alex.belogubko
это только начало -будет ещё хуже 
Saar
