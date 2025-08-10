Арда Туран снова упустил победу на стадионе Украина

В матче 2-го тура УПЛ на стадионе Украина во Львове «Карпаты» сыграли вничью с «Шахтером» со счетом 3:3.

Львовский клуб сумел вырвать ничью уже в добавленное арбитром время. На 92-й минуте голом отличился Игорь Краснопир.

Интересным фактом является то, что почти 15 лет назад, на этом же стадионе «Карпаты» на 92-й минуте вырвали ничью в матче Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Тогда в составе гостей сыграл нынешний главный тренер «Шахтера» Арда Туран.

Матчи Арда Турана на стадионе «Украина» во Львове