Украина. Премьер лига10 августа 2025, 20:53 |
1205
2
Арда Туран снова упустил победу на стадионе Украина
И снова его команда пропустила решающий гол уже в добавленное арбитром время
В матче 2-го тура УПЛ на стадионе Украина во Львове «Карпаты» сыграли вничью с «Шахтером» со счетом 3:3.
Львовский клуб сумел вырвать ничью уже в добавленное арбитром время. На 92-й минуте голом отличился Игорь Краснопир.
Интересным фактом является то, что почти 15 лет назад, на этом же стадионе «Карпаты» на 92-й минуте вырвали ничью в матче Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».
Тогда в составе гостей сыграл нынешний главный тренер «Шахтера» Арда Туран.
Матчи Арда Турана на стадионе «Украина» во Львове
- 2010: ЛЕ, Карпаты – Галатасарай 1:1 (90+2, Артем Федецкий)
- 2025: ЧУ, Карпаты – Шахтер 3:3 (90+2, Игорь Краснопир)
это только начало -будет ещё хуже
