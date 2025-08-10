Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Хочется видеть более четкий рисунок игры»

Наставник «Агробизнеса» прокомментировал результат матча с «Буковиной»

ФК Буковина. Александр Чижевский

В субботу, 9 августа, в матче второго тура Первой лиги «Буковина» на своем поле принимала «Агробизнес». Поединок завершился вничью 0:0. Итог поединка подвел главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Если брать сам результат, то я им доволен. А вот качеством игры – нет. Хочется видеть более четкий рисунок игры, то, что мы отрабатываем на тренировках. Но следует учесть, что мы играли против очень сильной команды. «Буковина» – очень хорошая команда с амбициозными планами, и это ощущается. Приятно удивлен, что еще в прошлом году мы приезжали сюда на старый стадион, а теперь он полностью обновлен. Видно, что президент клуба хочет видеть команду в УПЛ – и это очень приятно. Еще раз повторюсь: мы завоевали свои очки на выезде, до этого выиграли дома, поэтому двигаемся дальше».

