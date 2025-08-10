ВИДЕО. Как Пэлас перевел матч за Суперкубок с Ливерпулем в серию пенальти
На 77-й Исмаила Сарр поразил ворота соперниклв, основные 90 минут завершились со счетом 2:2
10 августа проходит матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.
Команды играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
На 77-й минуте Исмаила Сарр поразил ворота мерсисайдцев и сделал счет 2:2. Ассист отдал Адам Уортон.
Основное время игры завершилось со счетом 2:2. Кристал Пэлас и Ливерпуль определят обладателя Суперкубка в серии пенальти.
