10 августа проходит матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.

Команды играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 77-й минуте Исмаила Сарр поразил ворота мерсисайдцев и сделал счет 2:2. Ассист отдал Адам Уортон.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. Кристал Пэлас и Ливерпуль определят обладателя Суперкубка в серии пенальти.

❗️ ВИДЕО. Как Пэлас перевел матч за Суперкубок с Ливерпулем в серию пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

