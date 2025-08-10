Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Пэлас перевел матч за Суперкубок с Ливерпулем в серию пенальти
Суперкубок Англии
10 августа 2025, 19:03
На 77-й Исмаила Сарр поразил ворота соперниклв, основные 90 минут завершились со счетом 2:2

Getty Images/Global Images Ukraine

10 августа проходит матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.

Команды играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 77-й минуте Исмаила Сарр поразил ворота мерсисайдцев и сделал счет 2:2. Ассист отдал Адам Уортон.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. Кристал Пэлас и Ливерпуль определят обладателя Суперкубка в серии пенальти.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов
Чем интересным запомнился матч за Суперкубок Англии?
ВИДЕО. Шахтер в третий раз вышел вперед в матче с Карпатами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
