Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Голы новичков. Суперкубок: Ливерпуль и Пэлас забили три гола за тайм
Суперкубок Англии
10 августа 2025, 18:10 | Обновлено 10 августа 2025, 18:27
ВИДЕО. Голы новичков. Суперкубок: Ливерпуль и Пэлас забили три гола за тайм

Мерсисайдцы выиграли первую 45-минутку со счетом 2:1 благодаря мячам Экитике и Фримпонга

Getty Images/Global Images Ukraine

10 августа проходит матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.

Команды играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мерсисайдцы выиграли первый тайм со счетом 2:1. За подопечных Арне Слота забили новички: Уго Экитике и Джереми Фримпонг.

За орлов единственный мяч оформил Жан-Филип Матета, который реализовал пенальти.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка Кристал Пэлас – Ливерпуль!

Суперкубок Англии. 10 августа

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2 (матч продолжается)

Голы: Матета, 17 (пен.) – Экитике, 4, Фримпонг, 21

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram-канале 100-хвилин АПЛ!

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

ГОЛ! 0:1 Экитике, 4 мин.

ГОЛ! 1:1 Матета, 17 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:2 Фримпонг, 21 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
