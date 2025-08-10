ВИДЕО. Голы новичков. Суперкубок: Ливерпуль и Пэлас забили три гола за тайм
Мерсисайдцы выиграли первую 45-минутку со счетом 2:1 благодаря мячам Экитике и Фримпонга
10 августа проходит матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.
Команды играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Мерсисайдцы выиграли первый тайм со счетом 2:1. За подопечных Арне Слота забили новички: Уго Экитике и Джереми Фримпонг.
За орлов единственный мяч оформил Жан-Филип Матета, который реализовал пенальти.
Суперкубок Англии. 10 августа
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2 (матч продолжается)
Голы: Матета, 17 (пен.) – Экитике, 4, Фримпонг, 21
ГОЛ! 0:1 Экитике, 4 мин.
ГОЛ! 1:1 Матета, 17 мин. (пен.)
ГОЛ! 1:2 Фримпонг, 21 мин.
