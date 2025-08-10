ВИДЕО. Голы новичков. Суперкубок: Ливерпуль и Пэлас забили три гола за тайм

10 августа проходит матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.

Команды играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мерсисайдцы выиграли первый тайм со счетом 2:1. За подопечных Арне Слота забили новички: Уго Экитике и Джереми Фримпонг.

За орлов единственный мяч оформил Жан-Филип Матета, который реализовал пенальти.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка Кристал Пэлас – Ливерпуль!

Суперкубок Англии. 10 августа

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2 (матч продолжается)

Голы: Матета, 17 (пен.) – Экитике, 4, Фримпонг, 21

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram-канале 100-хвилин АПЛ!

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

ГОЛ! 0:1 Экитике, 4 мин.

ГОЛ! 1:1 Матета, 17 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:2 Фримпонг, 21 мин.