Ливерпуль и Кристал Пэлас назвали составы на финал Суперкубка Англии

Суперкубок Англии
10 августа 2025, 16:15 | Обновлено 10 августа 2025, 16:26
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 10 августа, будет проведен финальный поединок Суперкубка Англии, в котором противостоять друг другу будут «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».

Пройдет поединок за трофей на арене «Уэмбли» в Лондоне. Главным арбитром противостояния будет английский рефери Крис Кавана.

Планируется, что игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл трофей чемпионата Англии 2024/25 с 84 очками, тогда как «Кристал Пэлас» завоевал национальный Кубок.

Если «мерсисайдцы» оформят победу над соперником в этом матче, то клуб поднимет над головой 17-й трофей Суперкубка Англии. В случае противоположного результата – «орлы» впервые смогут заполучить национальный Суперкубок.

Стартовые составы команд на матч «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»

Ливерпуль Кристал Пэлас Суперкубок Англии по футболу стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
