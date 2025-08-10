Ливерпуль и Кристал Пэлас назвали составы на финал Суперкубка Англии
Матч за трофей начнется в 17:00
В воскресенье, 10 августа, будет проведен финальный поединок Суперкубка Англии, в котором противостоять друг другу будут «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».
Пройдет поединок за трофей на арене «Уэмбли» в Лондоне. Главным арбитром противостояния будет английский рефери Крис Кавана.
Планируется, что игра начнется в 17:00 по киевскому времени.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл трофей чемпионата Англии 2024/25 с 84 очками, тогда как «Кристал Пэлас» завоевал национальный Кубок.
Если «мерсисайдцы» оформят победу над соперником в этом матче, то клуб поднимет над головой 17-й трофей Суперкубка Англии. В случае противоположного результата – «орлы» впервые смогут заполучить национальный Суперкубок.
Стартовые составы команд на матч «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»
