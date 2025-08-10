На матч Карпаты – Шахтер проданы все билеты

10 августа в 18:00 на стадионе Украина во Львове начнется матч 2-го тура УПЛ, где встретятся Карпаты и Шахтер.

Администрация львовского клуба сообщила, что кассы уже закрыты и работать не будут из-за того, что все билеты на игру были проданы своевременно.

Матч начнется в 18:00. Вход на стадион – с 17:00. Вход участников русско-украинской войны будет осуществляться по полученным пропускам.

Дети до 6 лет без отдельного места допускаются на стадион бесплатно в сопровождении взрослого.

Для болельщиков на колёсных креслах доступ на стадион — со стороны Зеленой.

Во избежание очередей просим приходить заранее и заранее подготовить билеты при приближении к турникетам. Для владельцев абонементов будут действовать отдельные входы на турникетах №8 (абонементы в секторы 7-8) и №9 (VIP-абонементы)», - говорится в сообщении.