Аморим объяснил, зачем Ман Юнайтед подписал форварда РБ Лейпциг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил, зачем «красные дьяволы» подписали словенского форварда Беньямина Шешко из РБ Лейпциг.

«У него есть именно те характеристики, которые нам нужны. Бен – это игрок, которого, со всей имеющейся информацией, нужно останавливать от работы, а не подгонять! Это очень важно.

Он еще молод, хорошо играет головой, умеет открываться по флангам, уверен с мячом. У него огромный потенциал, и он может еще многое добавить.

Уверен, что он скоро почувствует себя дома в нашем клубе. У него правильный характер для этой команды, и я очень рад, что он с нами.

Он поймет с первого дня и первой тренировки, находящейся в правильном месте. Он попадает в новую тренировочную среду в Каррингтоне – это тоже важно. Но, наконец, мы должны побеждать», – сказал Аморим.

В прошлом сезоне Беньямин Шешко провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 21 забитым мячом и 6 голевыми передачами.