Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МЮ – Фиорентина – 1:1 (пен. 5:4). Серия пенальти. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
09.08.2025 14:45 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Фиорентина
Англия
10 августа 2025, 12:42 | Обновлено 10 августа 2025, 12:53
МЮ – Фиорентина – 1:1 (пен. 5:4). Серия пенальти. Видео голов и обзор матча

Давид де Хеа сыграл против своего бывшего клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольные клубы Англии и Италии продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 9 августа, «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» провели товарищеский матч.

Ворота «Фиорентины» защищал Давид де Хеа. Ранее испанский голкипер выступал за «Манчестер Юнайтед».

Счет в матче на 8-й минуте благодаря точному удару Симона Зома открыли гости. «Манчестер Юнайтед» отыгрался на 25-й минуте. Робин Госенс срезал мяч в свои ворота.

После матча команды провели серию пенальти. В ней со счетом 5:4 победил английский клуб.

Товарищеский матч. 9 августа. Манчестер

Манчестер Юнайтед – Фиорентина – 1:1 (5:4 пен.)

Голы: Госенс, 25 (автогол) – Зом, 8

Видео голов и обзор матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
