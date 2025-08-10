МЮ – Фиорентина – 1:1 (пен. 5:4). Серия пенальти. Видео голов и обзор матча

Футбольные клубы Англии и Италии продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 9 августа, «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» провели товарищеский матч.

Ворота «Фиорентины» защищал Давид де Хеа. Ранее испанский голкипер выступал за «Манчестер Юнайтед».

Счет в матче на 8-й минуте благодаря точному удару Симона Зома открыли гости. «Манчестер Юнайтед» отыгрался на 25-й минуте. Робин Госенс срезал мяч в свои ворота.

После матча команды провели серию пенальти. В ней со счетом 5:4 победил английский клуб.

Товарищеский матч. 9 августа. Манчестер

Манчестер Юнайтед – Фиорентина – 1:1 (5:4 пен.)

Голы: Госенс, 25 (автогол) – Зом, 8

Видео голов и обзор матча