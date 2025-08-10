МЮ – Фиорентина – 1:1 (пен. 5:4). Серия пенальти. Видео голов и обзор матча
Давид де Хеа сыграл против своего бывшего клуба
Футбольные клубы Англии и Италии продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 9 августа, «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» провели товарищеский матч.
Ворота «Фиорентины» защищал Давид де Хеа. Ранее испанский голкипер выступал за «Манчестер Юнайтед».
Счет в матче на 8-й минуте благодаря точному удару Симона Зома открыли гости. «Манчестер Юнайтед» отыгрался на 25-й минуте. Робин Госенс срезал мяч в свои ворота.
После матча команды провели серию пенальти. В ней со счетом 5:4 победил английский клуб.
Товарищеский матч. 9 августа. Манчестер
Манчестер Юнайтед – Фиорентина – 1:1 (5:4 пен.)
Голы: Госенс, 25 (автогол) – Зом, 8
Видео голов и обзор матча
