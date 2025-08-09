Манчестер Юнайтед – Фиорентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

9 августа на «Олд Траффорд» пройдет товарищеский матч, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Фиорентины». Поединок начнется в 14:45 по киевскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Команда доминировала в английском футболе при Фергюсоне. Впрочем, великий сэр Алекс уже давно на пенсии, но ушедшему на покой мэтру никак не могут найти сколько-нибудь полноценного преемника. Но даже на общем посредственном фоне прошлый сезон был ужасен. Рубен Аморим очевидно хотел компенсировать провал в АПЛ успехом в Лиге Европы, но в финале проиграл другому кризисному британскому гранду, «Тоттенхэму».

Примечательно, что в итоге поста лишился Постекоглу в Лондоне. Португалец продолжает работать, и даже летом было несколько интересных подписаний, прежде всего, Куньи и Мбемо, при активных попытках расчистить состав от не нужных футболистов. И, по крайней мере, в контрольных поединках МЮ смотрится сейчас вполне успешно.

«Фиорентина»

Клуб постепенно закрепился в статусе амбициозного представителя «второго эшелона». В прошлом сезоне тут пробовал свои силы Палладино. В целом, точно не провалился, но и какого-то заметного прогресса не достиг. В итоге было набрано 65 очков, и по дополнительным показателям обошли «Лацио» в споре за 6-е место. Но из-за победы в кубке «Болоньи» пришлось отправиться не в Лигу Европы, а в отлично знакомую итальянцам Лигу конференций – в 2023-м и 2024-м они там доходили до финала, оба раза проигрывая.

Сейчас во Флоренцию перебрался Стефано Пиоли. Из трансферной активности отметим выкуп контракта Гудмундссона, который неплохо проявил себя в аренде, а также возвращение из Стамбула в Серию А Эдина Джеко. Это при том, что Мойзе Кина пока что удается удерживать, несмотря на серьезный спрос.

Статистика личных встреч

Клубы встречались только в Лиге Чемпионов в сезоне 1999-2000. Тогда они обменялись уверенными домашними победами: 2:0 в Италии, 3:1 в Англии.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в «Манчестер Юнайтед». Англичане в последнее время смотрятся неплохо, и уж такого соперника смогут обыграть (коэффициент – 1,65).