Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч второго тура Украинской Премьер-лиги состоится 10 августа в 15:30 по киевскому времени
10 августа в рамках второго тура Украинской Премьер-лиги состоится поединок между клубами «Полесье» Житомир и «Колос» Ковалевка.
Матч чемпионата Украины пройдет на «Центральном стадионе» в Житомире. Главным арбитром станет Александр Афанасьев из Харькова.
Стартовый свисток поединка прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
В первом туре Украинской Премьер-лиги «Колос» дома переиграл «Кривбасс» (2:1), а «Полесье» оказалось сильнее «Карпат» – 2:0.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
