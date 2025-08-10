10 августа в рамках второго тура Украинской Премьер-лиги состоится поединок между клубами «Полесье» Житомир и «Колос» Ковалевка.

Матч чемпионата Украины пройдет на «Центральном стадионе» в Житомире. Главным арбитром станет Александр Афанасьев из Харькова.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В первом туре Украинской Премьер-лиги «Колос» дома переиграл «Кривбасс» (2:1), а «Полесье» оказалось сильнее «Карпат» – 2:0.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция