Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полесье
10.08.2025 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч второго тура Украинской Премьер-лиги состоится 10 августа в 15:30 по киевскому времени

ФК Полесье

10 августа в рамках второго тура Украинской Премьер-лиги состоится поединок между клубами «Полесье» Житомир и «Колос» Ковалевка.

Матч чемпионата Украины пройдет на «Центральном стадионе» в Житомире. Главным арбитром станет Александр Афанасьев из Харькова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток поединка прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В первом туре Украинской Премьер-лиги «Колос» дома переиграл «Кривбасс» (2:1), а «Полесье» оказалось сильнее «Карпат» – 2:0.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

