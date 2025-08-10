СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 августа

В воскресенье, 10 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Оболонь – Александрия

3.31 – 3.20 – 2.41

15:30 Полесье – Колос

2.62 – 2.97 – 3.20

18:00 Карпаты – Шахтер

7.00 – 4.45 – 1.50

18:30 Боруссия Д – Ювентус

2.00 – 3.94 – 3.37

22:00 Барселона – Комо

1.25 – 6.85 – 9.40

