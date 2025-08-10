Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 августа
Другие новости
10 августа 2025, 08:42 |
34
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

10 августа 2025, 08:42 |
34
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 августа
ФК Шахтер

В воскресенье, 10 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Оболонь – Александрия

Ggbet 3.31 – 3.20 – 2.41

15:30 Полесье – Колос

Ggbet 2.62 – 2.97 – 3.20

18:00 Карпаты – Шахтер

Ggbet 7.00 – 4.45 – 1.50

18:30 Боруссия Д – Ювентус

Ggbet 2.00 – 3.94 – 3.37

22:00 Барселона – Комо

Ggbet 1.25 – 6.85 – 9.40

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Футбол | 09 августа 2025, 13:29 9
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»

Давид Луис успел восстановиться от повреждения

Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Футбол | 10 августа 2025, 09:04 12
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ

Илья завершает трансфер во французский клуб

Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Футбол | 09.08.2025, 14:23
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Женская сборная Украины U-20 по баскетболу уступила Словении
Баскетбол | 10.08.2025, 01:25
Женская сборная Украины U-20 по баскетболу уступила Словении
Женская сборная Украины U-20 по баскетболу уступила Словении
Португальский маэстро. Бернарду Силве исполнился 31 год
Футбол | 10.08.2025, 09:00
Португальский маэстро. Бернарду Силве исполнился 31 год
Португальский маэстро. Бернарду Силве исполнился 31 год
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
08.08.2025, 13:03 3
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48
Футбол
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 1
Бокс
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем