Играл ли Сидорчук? Вестерло уступило Мехелену
В Бельгии сыграли матчи 3-го тура
В третьем туре чемпионата Бельгии состоялись три матча.
«Вестерло» дома уступил «Мехелену» – единственный гол гости забили в конце встречи. Полузащитник Сергей Сидорчук на этот раз даже не попал в заявку.
«Брюгге» обыграл «Серкль Брюгге» со счетом 2:0.
«Юнион» на выезде вырвал победу над «Гентом».
Чемпионат Бельгии. 3-й тур.
Вестерло – Мехелен – 0:1
Гол: Раман, 84
Брюгге – Серкль Брюгге – 2:0
Голы: Ванакен, 54, Цолис, 63
Гент – Юнион Сен Жилуаз – 2:3
Голы: Гур, 81, Паскочи, 90+5, – Лейсен, 27, Родригес, 51, Зорган, 73
