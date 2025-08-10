Играл ли Сидорчук? Вестерло уступило Мехелену

В третьем туре чемпионата Бельгии состоялись три матча.

«Вестерло» дома уступил «Мехелену» – единственный гол гости забили в конце встречи. Полузащитник Сергей Сидорчук на этот раз даже не попал в заявку.

«Брюгге» обыграл «Серкль Брюгге» со счетом 2:0.

«Юнион» на выезде вырвал победу над «Гентом».

Чемпионат Бельгии. 3-й тур.

Вестерло – Мехелен – 0:1

Гол: Раман, 84

Брюгге – Серкль Брюгге – 2:0

Голы: Ванакен, 54, Цолис, 63

Гент – Юнион Сен Жилуаз – 2:3

Голы: Гур, 81, Паскочи, 90+5, – Лейсен, 27, Родригес, 51, Зорган, 73