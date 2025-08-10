Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Играл ли Сидорчук? Вестерло уступило Мехелену
Чемпионат Бельгии
Вестерло
09.08.2025 19:15 – FT 0 : 1
Мехелен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
10 августа 2025, 02:51 | Обновлено 10 августа 2025, 03:44
25
0

Играл ли Сидорчук? Вестерло уступило Мехелену

В Бельгии сыграли матчи 3-го тура

10 августа 2025, 02:51 | Обновлено 10 августа 2025, 03:44
25
0
Играл ли Сидорчук? Вестерло уступило Мехелену
Getty Images/Global Images Ukraine

В третьем туре чемпионата Бельгии состоялись три матча.

«Вестерло» дома уступил «Мехелену» – единственный гол гости забили в конце встречи. Полузащитник Сергей Сидорчук на этот раз даже не попал в заявку.

«Брюгге» обыграл «Серкль Брюгге» со счетом 2:0.

«Юнион» на выезде вырвал победу над «Гентом».

Чемпионат Бельгии. 3-й тур.

Вестерло – Мехелен – 0:1

Гол: Раман, 84

Брюгге – Серкль Брюгге – 2:0

Голы: Ванакен, 54, Цолис, 63

Гент – Юнион Сен Жилуаз – 2:3

Голы: Гур, 81, Паскочи, 90+5, – Лейсен, 27, Родригес, 51, Зорган, 73

По теме:
Удаление и два гола. Стартовал 3-й тур чемпионата Бельгии
Сент-Трюйден – Дендер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бельгии
РБ Зальцбург – Брюгге – 0:1. Тяжелая победа. Видео гола и обзор матча
Сергей Сидорчук Вестерло Мехелен Брюгге Серкль Брюгге Гент Юнион Сен-Жилуаз чемпионат Бельгии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Турана – кадровые проблемы. Нападающий вылетел до конца года
Футбол | 09 августа 2025, 21:26 7
У Турана – кадровые проблемы. Нападающий вылетел до конца года
У Турана – кадровые проблемы. Нападающий вылетел до конца года

Лассина Траоре больше не поможет «горнякам» в 2025

МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Футбол | 09 августа 2025, 09:16 0
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»

Мирон Богданович сообщил, почему покинул «Карпаты» в 1999 году

Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче
Футбол | 09.08.2025, 23:54
Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче
Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Футбол | 09.08.2025, 09:59
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Футбол | 09.08.2025, 19:22
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
08.08.2025, 13:03 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 1
Бокс
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 108
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем