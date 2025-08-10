Символ чести и стабильности. Дзанетти исполнилось 52 года

10 августа свой день рождения празднует легендарный аргентинский капитан «Интера» – Хавьер Дзанетти.

Свою футбольную карьеру Дзанетти начал в аргентинском клубе «Тальерес». Далее он выступал в «Банфилде», а затем – в «Интере», который стал для аргентинца командой всей жизни. В составе «нерадзурри» Хавьер принял участие в 858 матчах, отличившись 21 забитым мячом и 37 ассистами. Несмотря на такой большой объем проведенных игр, он был удален с поля только один раз.

Дзанетти был известен своей универсальностью: мог сыграть как на любой позиции в защите, так и в полузащите. Он был капитаном итальянской команды в период с 2001 по 2014 год. Наибольшим достижением в карьере стал завоеванный требл за «Интер» в сезоне 2009/10.

В составе сборной Аргентины Хавьер сыграл 143 матча, забил 5 голов и отдал столько же ассистов. В 1995 году стал чемпионом Панамериканских игр.

На клубном уровне Дзанетти завоевал 16 трофеев. Интересно отметить, что все эти награды он получил в составе «нерадзурри».

Все трофеи Хавьера Дзанетти