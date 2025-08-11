Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эден Азар наконец признался, почему ушел из футбола в 32 года
Другие новости
11 августа 2025, 04:18 |
200
0

Эден Азар наконец признался, почему ушел из футбола в 32 года

Экс-игроку не нравилось все вокруг игры

11 августа 2025, 04:18 |
200
0
Эден Азар наконец признался, почему ушел из футбола в 32 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Бывший футболист мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Эден Азар признался, почему завершил карьеру футболиста в 32 года.

«Мне просто не нравилось все, что происходит вокруг игры. Я обожал 90 минут на поле, но не все остальное: поездки, тренировки, медиа – это все я не любил. Мне не нравится, как работают тренеры – они все в компьютерах, все в планшетах.

Хочу ли я быть тренером? Если я этого захочу, то стану в 50 лет, время еще есть. Теперь я вижу много нового, уделяю время семье, я успокоился», – сказал Азар.

Ранее легендарный защитник «Челси» Джон Терри вспомнил высокий уровень, который показывал Эден Азар во время выступлений за лондонский клуб.

По теме:
Кто с 2009 года провел лучший сезон по успешным попыткам дриблинга?
Самые дорогие трансферы в истории. Как игроки проявили себя в новых клубах?
Самые дорогие продажи в истории клубов Премьер-лиги
Эден Азар
Дмитрий Олейник Источник: Marca
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный фаворит на ЗМ выбрал игрока, который больше всего на него заслужил
Футбол | 11 августа 2025, 03:04 0
Главный фаворит на ЗМ выбрал игрока, который больше всего на него заслужил
Главный фаворит на ЗМ выбрал игрока, который больше всего на него заслужил

Витинья – об Усмане Дембеле

Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Футбол | 10 августа 2025, 21:59 5
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера

Динамо и Колос набрали по 6 очков, горняки имеют 4 пункта

Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Футбол | 10.08.2025, 09:53
Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.08.2025, 21:23
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Футбол | 10.08.2025, 08:11
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
09.08.2025, 19:11 1
Волейбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
09.08.2025, 09:59
Футбол
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем