Эден Азар наконец признался, почему ушел из футбола в 32 года

Бывший футболист мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Эден Азар признался, почему завершил карьеру футболиста в 32 года.

«Мне просто не нравилось все, что происходит вокруг игры. Я обожал 90 минут на поле, но не все остальное: поездки, тренировки, медиа – это все я не любил. Мне не нравится, как работают тренеры – они все в компьютерах, все в планшетах.

Хочу ли я быть тренером? Если я этого захочу, то стану в 50 лет, время еще есть. Теперь я вижу много нового, уделяю время семье, я успокоился», – сказал Азар.

Ранее легендарный защитник «Челси» Джон Терри вспомнил высокий уровень, который показывал Эден Азар во время выступлений за лондонский клуб.