Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Другие новости
09 ноября 2025, 02:44 |
324
3

Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс

Лионель Месси впечатлил своим класом, отвечая на каверзный вопрос

09 ноября 2025, 02:44 |
324
3 Comments
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Sportbible. Лионель Месси

Лионеля Месси спросили, кого он считает лучшим футболистом в мире, если не себя.

Аргентинец, которому уже 38 лет, признал, что выбрать трудно, ведь «много сильных игроков».

Месси назвал Неймара, Килиана Мбаппе, Эдена Азара, Луиса Суареса и Серхио Агуэро, добавив, что «любой из них может быть лучшим».

Фанаты заметили, что в списке нет Криштиану Роналду, и журналисты напомнили об этом.

Месси ответил просто: «Криштиану? Я исключил его из списка, потому что он — на одном уровне со мной».

По теме:
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
ВИДЕО. Пенальти в чемпионате: как Роналду забил 953-й гол в карьере
ФОТО. Турецкие болельщики пришли к Лионелю Месси – футболист в шоке
Лионель Месси Неймар Килиан Мбаппе Эден Азар Луис Суарес Серхио Агуэро Криштиану Роналду
Максим Лапченко Источник: Sport Bible
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо посоветовал Шовковскому выпускать легенду Динамо только в конце матчй
Футбол | 09 ноября 2025, 00:30 0
Сабо посоветовал Шовковскому выпускать легенду Динамо только в конце матчй
Сабо посоветовал Шовковскому выпускать легенду Динамо только в конце матчй

Йожеф – об Андрее Ярмоленко

Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Футбол | 08 ноября 2025, 12:27 2
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне

Тимур Тутеров помог «Сандерленду» U-21 одолеть «Ипсвич», который лидирует в чемпионате

Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Футбол | 08.11.2025, 07:02
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
Футбол | 08.11.2025, 20:02
Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 08.11.2025, 08:03
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Роналду лучше за Месси. Если ему зададут такие вопросы, уверен, он так и ответит. 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 13
Футбол
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
07.11.2025, 06:02 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 13
Теннис
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
07.11.2025, 00:32
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем