Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс

Лионеля Месси спросили, кого он считает лучшим футболистом в мире, если не себя.

Аргентинец, которому уже 38 лет, признал, что выбрать трудно, ведь «много сильных игроков».

Месси назвал Неймара, Килиана Мбаппе, Эдена Азара, Луиса Суареса и Серхио Агуэро, добавив, что «любой из них может быть лучшим».

Фанаты заметили, что в списке нет Криштиану Роналду, и журналисты напомнили об этом.

Месси ответил просто: «Криштиану? Я исключил его из списка, потому что он — на одном уровне со мной».