Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Лионель Месси впечатлил своим класом, отвечая на каверзный вопрос
Лионеля Месси спросили, кого он считает лучшим футболистом в мире, если не себя.
Аргентинец, которому уже 38 лет, признал, что выбрать трудно, ведь «много сильных игроков».
Месси назвал Неймара, Килиана Мбаппе, Эдена Азара, Луиса Суареса и Серхио Агуэро, добавив, что «любой из них может быть лучшим».
Фанаты заметили, что в списке нет Криштиану Роналду, и журналисты напомнили об этом.
Месси ответил просто: «Криштиану? Я исключил его из списка, потому что он — на одном уровне со мной».
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Роналду лучше за Месси. Если ему зададут такие вопросы, уверен, он так и ответит.
Показать Скрыть 2 ответа
