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  4. Джон ТЕРРИ: «Он на одном уровне с Месси и Роналду»
Англия
12 апреля 2025, 05:17 |
458
0

Джон ТЕРРИ: «Он на одном уровне с Месси и Роналду»

Легенда «Челси» вспомнил об игре Азара

12 апреля 2025, 05:17 |
458
0
Джон ТЕРРИ: «Он на одном уровне с Месси и Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

Легендарный защитник «Челси» Джон Терри вспомнил высокий уровень, который показывал Эден Азар во время выступлений за лондонский клуб.

«Азар был самым талантливым игроком «Челси». Во время его выступлений он показывал магию на поле и находился на одном уровне с Месси и Роналду», – сказал Терри.

Ранее бывший игрок лондонского «Челси» Джон Терри сообщил, что хотел бы стать главным тренером команды. Многолетний капитан «пенсионеров» провел 22 сезона на «Стэмфорд Бридж». На счету Терри 717 матчей и 67 голов.

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Джон Терри Лионель Месси Криштиану Роналду Эден Азар Челси
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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