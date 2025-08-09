ВИДЕО. Дьекереш забил первый гол за Арсенал. Бурная реакция фанов
Забил в ворота Атлетика
Арсенал продолжает готовиться к новому сезону АПЛ, а в субботу команда проводит контрольный матч против Атлетика Бильбао.
На 35-й минуте встречи гол забил форвард Виктор Дьекереш, за которого лондонский клуб этим летом отдал 63 миллиона евро и еще 10 миллионов в виде бонусов.
Это первый мяч шведского бомбардира в составе новой команды. Интересно, что ассист сделал еще один новичок, Мартин Субименди.
Viktor Gyokeres ❣️pic.twitter.com/TfsnGqFRcT— Boniface Munala (@BlessBoniface) August 9, 2025
⚽️Gyokeres pic.twitter.com/SX8Y22LqAA— THE BENCH EYE 👀 (@Abias433) August 9, 2025
🫱👀🫲 pic.twitter.com/zXKgYaDGDv— Arsenal (@Arsenal) August 9, 2025
