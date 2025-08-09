Менеджер объяснил, почему Челси отважился на дорогой трансфер Мудрика
Сергей Коваль – о переходе украинца
Известный украинский менеджер Сергей Коваль объяснил, почему «Челси» решился на дорогой трансфер Михаила Мудрика в 2023 году. По разным оценкам, трансферная стоимость украинца составила около 70 миллионов евро.
«Трансфер Мудрика – это была аномалия. Ну не стоил он тех денег, в чем мы и убедились, к сожалению... Челси фактически выбросил деньги на ветер. Однако, когда Михаила покупали, он действительно был в огне. В Лиге чемпионов едва ли не в одиночку рвал Лейпциг и Селтик. Тогда у Челси были дурацкие деньги, нужен был молодой вингер такого плана, вот и купили. Так сложились обстоятельства», – пояснил Коваль.
Ранее сообщалось, что вингер «Челси» Михаил Мудрик получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.
Мудрык хотел в Арсенал но пришлось идти в Челси без желания, а по обстоятельствам. Дальше Мишаня плавненько начал поглядывать на мост в поиске Грачёвой. И начал закидывать свой ЯКОРЬ в силиконовую БУХТУ Грачёвой (Это кстати полезное увлечение для холостяка). Ну а дальше пошло поехало самое худшее. Мудрык был не рад тому что пришлось стать насильно проданным в Челси, а не в Арсенал куда он хотел. И начал халтурить на тренировках и спортивном режиме. Начал применять мельдоний...
Это только моя версия.
К Мудрыку отношусь нейтрально. И никак не осуждаю.