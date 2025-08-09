Менеджер объяснил, почему Челси отважился на дорогой трансфер Мудрика

Известный украинский менеджер Сергей Коваль объяснил, почему «Челси» решился на дорогой трансфер Михаила Мудрика в 2023 году. По разным оценкам, трансферная стоимость украинца составила около 70 миллионов евро.

«Трансфер Мудрика – это была аномалия. Ну не стоил он тех денег, в чем мы и убедились, к сожалению... Челси фактически выбросил деньги на ветер. Однако, когда Михаила покупали, он действительно был в огне. В Лиге чемпионов едва ли не в одиночку рвал Лейпциг и Селтик. Тогда у Челси были дурацкие деньги, нужен был молодой вингер такого плана, вот и купили. Так сложились обстоятельства», – пояснил Коваль.

Ранее сообщалось, что вингер «Челси» Михаил Мудрик получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.