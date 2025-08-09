Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Менеджер объяснил, почему Челси отважился на дорогой трансфер Мудрика
Англия
09 августа 2025, 20:16 | Обновлено 09 августа 2025, 20:37
815
3

Менеджер объяснил, почему Челси отважился на дорогой трансфер Мудрика

Сергей Коваль – о переходе украинца

09 августа 2025, 20:16 | Обновлено 09 августа 2025, 20:37
815
3
Менеджер объяснил, почему Челси отважился на дорогой трансфер Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский менеджер Сергей Коваль объяснил, почему «Челси» решился на дорогой трансфер Михаила Мудрика в 2023 году. По разным оценкам, трансферная стоимость украинца составила около 70 миллионов евро.

«Трансфер Мудрика – это была аномалия. Ну не стоил он тех денег, в чем мы и убедились, к сожалению... Челси фактически выбросил деньги на ветер. Однако, когда Михаила покупали, он действительно был в огне. В Лиге чемпионов едва ли не в одиночку рвал Лейпциг и Селтик. Тогда у Челси были дурацкие деньги, нужен был молодой вингер такого плана, вот и купили. Так сложились обстоятельства», – пояснил Коваль.

Ранее сообщалось, что вингер «Челси» Михаил Мудрик получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

По теме:
Первый гол Дьекереша, Арсенал разгромил Атлетик
Гвардиола сообщил ужасную новость болельщикам Манчестер Сити
ВИДЕО. Дьекереш забил первый гол за Арсенал. Бурная реакция фанов
Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Шахтер Донецк
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Футбол | 09 августа 2025, 09:16 0
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»

Мирон Богданович сообщил, почему покинул «Карпаты» в 1999 году

Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 09 августа 2025, 08:40 19
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ

Украинец завершил переход в «ПСЖ»

Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Бокс | 09.08.2025, 06:30
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Легенда Реала готов вернуться в клуб
Футбол | 09.08.2025, 19:40
Легенда Реала готов вернуться в клуб
Легенда Реала готов вернуться в клуб
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 09.08.2025, 17:35
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bond.v.v.
 Олійник тобі привіт
Ответить
+1
Bond.v.v.
Шо небудь 
Ответить
+1
Lulinnha
Раскрутили. Подняли ценник после интереса Арсенала. Появился Челси с деньгами больше чем у Арсенала. Упаковали и продали.
Мудрык хотел в Арсенал но пришлось идти в Челси без желания, а по обстоятельствам. Дальше Мишаня плавненько начал поглядывать на мост в поиске Грачёвой. И начал закидывать свой ЯКОРЬ в силиконовую БУХТУ Грачёвой (Это кстати полезное увлечение для холостяка). Ну а дальше пошло поехало самое худшее. Мудрык был не рад тому что пришлось  стать насильно проданным в Челси, а не в Арсенал куда он хотел. И начал халтурить на тренировках и спортивном режиме. Начал применять мельдоний...
Это только моя версия. 
К Мудрыку отношусь нейтрально. И никак не осуждаю.    
Ответить
0
Популярные новости
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 108
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 4
Бокс
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем