Англия09 августа 2025, 15:55 | Обновлено 09 августа 2025, 16:08
1462
0
ФОТО. 225 миллионов евро вместе. МЮ презентовал трех дорогих новичков
Шешко, Кунья и Мбемо обошлись в 70+ миллионов каждый
Манчестер Юнайтед этим летом активно работает над усилением атаки, подписав трех форвардов.
В субботу клуб на Олд Траффорд презентовал Беньямина Шешко, Матеуса Кунью и Брайана Мбемо, за которых заплатили 225,5 миллиона евро (без учета бонусов и других выплат).
Дороже всех обошелся Шешко – 76,5 миллиона, а за Кунью и Мбемо отдали 74 и 75 миллиона евро соответственно.
