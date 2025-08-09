ФОТО. 225 миллионов евро вместе. МЮ презентовал трех дорогих новичков

Манчестер Юнайтед этим летом активно работает над усилением атаки, подписав трех форвардов.

В субботу клуб на Олд Траффорд презентовал Беньямина Шешко, Матеуса Кунью и Брайана Мбемо, за которых заплатили 225,5 миллиона евро (без учета бонусов и других выплат).

Дороже всех обошелся Шешко – 76,5 миллиона, а за Кунью и Мбемо отдали 74 и 75 миллиона евро соответственно.