Первая лига. Буковина проводит матч с Агробизнесом. Стартовые составы

В субботу, 9 августа, в Первой лиге продолжится игровая программа второго тура. Свой поединок проведут «Буковина» и «Агробизнес».

Для «Буковины» предстоящий поединок станет первым домашним в новом сезоне. Команда настроена порадовать болельщиков победой.

В межсезонье в «Буковине» произошли значительные изменения. Новым главным тренером команды стал Сергей Шищенко. Также состав «Буковины» пополнился рядом игроков в опытом выступлений в УПЛ.

В первом туре «Буковина» на выезде играла с «Ингульцом». Поединок завершился вничью 0:0.

«Агробизнес» отправился в Черновцы в хорошем настроении. Команда начала новый сезон с победы. В матче первого тура «Агробизнес» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Левый Берег». Оба мяча забил Максим Войтиховский.

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина». Начало матча в 15:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале ПФЛ.