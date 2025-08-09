Первая лига. Буковина проводит матч с Агробизнесом. Стартовые составы
Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина» и начнется в 15:00
В субботу, 9 августа, в Первой лиге продолжится игровая программа второго тура. Свой поединок проведут «Буковина» и «Агробизнес».
Для «Буковины» предстоящий поединок станет первым домашним в новом сезоне. Команда настроена порадовать болельщиков победой.
В межсезонье в «Буковине» произошли значительные изменения. Новым главным тренером команды стал Сергей Шищенко. Также состав «Буковины» пополнился рядом игроков в опытом выступлений в УПЛ.
В первом туре «Буковина» на выезде играла с «Ингульцом». Поединок завершился вничью 0:0.
«Агробизнес» отправился в Черновцы в хорошем настроении. Команда начала новый сезон с победы. В матче первого тура «Агробизнес» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Левый Берег». Оба мяча забил Максим Войтиховский.
Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина». Начало матча в 15:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале ПФЛ.
