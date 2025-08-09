Шансы есть? Ребров сделал прогноз на матч Пафос – Динамо в Лиге чемпионов

12 августа состоится второй матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся кипрский «Пафос» и киевское «Динамо». Подопечные Александра Шовковского потерпели поражение с минимальным счетом в первом поединке (0:1).

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о перспективах «бело-синих» во второй встрече этого противостояния:

«О «Динамо»: очень легко прошли первый этап Лиги чемпионов, и могли закрыть игру второго раунда с «Пафосом», так как было много моментов в первом тайме. Но есть вторая игра, и я уверен, что «Динамо» должно проходить этого соперника.

Киевскому клубу действительно нужно больше концентрации. Я всегда говорю: если ты хочешь выиграть матч, очень важно выигрывать борьбу в штрафной площади. Если мы проиграли свою штрафную и не забили много голов в чужой, тогда становится трудно рассчитывать на успешный результат», – подытожил Ребров.

Если «Динамо» одолеет кипрского соперника, то в Q4 Лиги чемпионов сыграет против победителя пары «Лех» Познань – «Црвена Звезда». В первом матче сербский клуб одержал победу в гостях со счетом 3:1.