  4. Легионер-полузащитник покинет клуб УПЛ из-за конфликта с главным тренером
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 08:45 |
Легионер-полузащитник покинет клуб УПЛ из-за конфликта с главным тренером

Хрвое Илич принял решение уйти из криворожского «Кривбасса»

Легионер-полузащитник покинет клуб УПЛ из-за конфликта с главным тренером
ФК Кривбасс Кривой Рог. Хрвое Илич

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Хрвое Илич принял решение покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Патриком ван Леувеном.

По информации источника, у 26-летнего футболиста возникло недопонимание с наставником на одном из занятий. После этого игрок пропустил тренировку и провел разговор с руководством, в ходе которого сообщил о своем желании уйти из команды.

«Кривбасс» никак не комментировал информацию о потенциальной потере легионера.

Илич перебрался в чемпионат Украины в июле 2023 года из израильского ФК «Хапоэль» Тель-Авив на правах свободного агента. В прошлом сезоне провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи.

Контракт хорвата истекает в июне следующего года. Ориентировочная стоимость Хрвое составляет 800 тысяч евро. 1 августа полузащитник вышел на замену и сыграл 11 минут в поединке первого тура чемпионата против «Колоса» (1:2).

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Патрик ван Леувен Хрвое Илич
Николай Титюк Источник: Telegram
