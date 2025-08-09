Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебют Лероя Сане. Галатасарай начал чемпионат Турции с разгромной победы
Чемпионат Турции
Газиантеп
08.08.2025 21:30 – FT 0 : 3
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
09 августа 2025, 05:59 | Обновлено 09 августа 2025, 06:24
408
0

Дебют Лероя Сане. Галатасарай начал чемпионат Турции с разгромной победы

Газиантеп пропустил три мяча и ничем не сумел ответить

09 августа 2025, 05:59 | Обновлено 09 августа 2025, 06:24
408
0
Дебют Лероя Сане. Галатасарай начал чемпионат Турции с разгромной победы
Getty Images/Global Images Ukraine

Галатасарай разгромил Газиантеп в стартовом матче чемпионата Турции со счетом 3:0.

Уже в первом тайме желто-красные забили три гола. Два пенальти реализовал Бурак Йылмаз.

Немецкий вингер Лерой Сане дебютировал за Галатасарай после летнего трансфера из Баварии на правах свободного агента.

Чемпионат Турции. 1-й тур, 8 августа 2025

Газийантеп – Галатасарай – 0:3

Голы: Бариш Йылмаз, 12 (пен), 45+12 (пен), Эльмали, 16

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
Мустафа Бозан (Газиантеп) получает красную карточку.
45’ +12
ГОЛ ! С пенальти забил Барыш Йылмаз (Галатасарай).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Эврен Эльмали (Галатасарай).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Барыш Йылмаз (Галатасарай).
По теме:
Жорже Мендеш нашел для Лунина новый чемпионат
Галатасарай выиграл шесть последних матчей против сегодняшнего соперника
Двухкратный победитель ЛЧ и чемпион Европы нашел себе новый клуб в Италии
чемпионат Турции по футболу Газиантеп Галатасарай Барыш Йылмаз Лерой Сане дебют
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Футбол | 08 августа 2025, 13:03 3
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика

Артем может таки покинуть Рим

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он выпал из окна. Как так можно...»
Футбол | 09 августа 2025, 04:20 0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он выпал из окна. Как так можно...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он выпал из окна. Как так можно...»

Экс-игрок «Динамо» отреагировал на смерть Белоцерковца

Шовковский прокомментировал разгром Руха, игру резервистов и вспомнил Пафос
Футбол | 08.08.2025, 23:47
Шовковский прокомментировал разгром Руха, игру резервистов и вспомнил Пафос
Шовковский прокомментировал разгром Руха, игру резервистов и вспомнил Пафос
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Футбол | 08.08.2025, 11:16
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Футбол | 08.08.2025, 19:58
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
07.08.2025, 23:59
Футбол
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 55
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 4
Футбол
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01 1
Бокс
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем