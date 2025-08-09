08.08.2025 21:30 – FT 0 : 3
Турция09 августа 2025, 05:59 | Обновлено 09 августа 2025, 06:24
408
0
Дебют Лероя Сане. Галатасарай начал чемпионат Турции с разгромной победы
Газиантеп пропустил три мяча и ничем не сумел ответить
09 августа 2025, 05:59 | Обновлено 09 августа 2025, 06:24
408
0
Галатасарай разгромил Газиантеп в стартовом матче чемпионата Турции со счетом 3:0.
Уже в первом тайме желто-красные забили три гола. Два пенальти реализовал Бурак Йылмаз.
Немецкий вингер Лерой Сане дебютировал за Галатасарай после летнего трансфера из Баварии на правах свободного агента.
Чемпионат Турции. 1-й тур, 8 августа 2025
Газийантеп – Галатасарай – 0:3
Голы: Бариш Йылмаз, 12 (пен), 45+12 (пен), Эльмали, 16
Видео голов и обзор матча
События матча
65’
Мустафа Бозан (Газиантеп) получает красную карточку.
45’ +12
ГОЛ ! С пенальти забил Барыш Йылмаз (Галатасарай).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Эврен Эльмали (Галатасарай).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Барыш Йылмаз (Галатасарай).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 августа 2025, 13:03 3
Артем может таки покинуть Рим
Футбол | 09 августа 2025, 04:20 0
Экс-игрок «Динамо» отреагировал на смерть Белоцерковца
Футбол | 08.08.2025, 23:47
Футбол | 08.08.2025, 11:16
Футбол | 08.08.2025, 19:58
Комментарии 0
Популярные новости
07.08.2025, 09:53 8
07.08.2025, 23:59
08.08.2025, 15:53 55
08.08.2025, 07:01 4
08.08.2025, 00:44 2
07.08.2025, 07:41 11
07.08.2025, 00:01 1
08.08.2025, 03:20 8