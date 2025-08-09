Дебют Лероя Сане. Галатасарай начал чемпионат Турции с разгромной победы

Галатасарай разгромил Газиантеп в стартовом матче чемпионата Турции со счетом 3:0.

Уже в первом тайме желто-красные забили три гола. Два пенальти реализовал Бурак Йылмаз.

Немецкий вингер Лерой Сане дебютировал за Галатасарай после летнего трансфера из Баварии на правах свободного агента.

Чемпионат Турции. 1-й тур, 8 августа 2025

Газийантеп – Галатасарай – 0:3

Голы: Бариш Йылмаз, 12 (пен), 45+12 (пен), Эльмали, 16

Видео голов и обзор матча