«Будем на бусе ехать?» Милевский пошутил над актуальными событиями

Знаменитый украинский футболист Артем Милевский опубликовал очередные stories в соцсети Instagram.

Экс-игрок Динамо и сборной пошутил над актуальными события в Украине, выложив свое фото в военной пиксель-форме и шортах.

Милевский подписал пост так: «Будем на бусе ехать?» (в оригинале: Budem na buse ehat?)

Также Артем запустил опрос, в котором латинскими буквами написано: TCK klouni? Да / Нет

Ранее Милевский призвал прекратить бусификацию украинцев. Кроме того, Артем высказался про поведение ТЦК: «Как стыдно».

Также футболист рассказал, как встретился с представителями ТЦК: «Думал, сейчас запихнут в бус. Давай по газам».

