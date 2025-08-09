Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Будем на бусе ехать?» Милевский пошутил над актуальными событиями
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 04:59 | Обновлено 09 августа 2025, 05:18
Артем запустил оригинальный опрос в соцсети

Instagram. Артем Милевский

Знаменитый украинский футболист Артем Милевский опубликовал очередные stories в соцсети Instagram.

Экс-игрок Динамо и сборной пошутил над актуальными события в Украине, выложив свое фото в военной пиксель-форме и шортах.

Милевский подписал пост так: «Будем на бусе ехать?» (в оригинале: Budem na buse ehat?)

Также Артем запустил опрос, в котором латинскими буквами написано: TCK klouni? Да / Нет

Ранее Милевский призвал прекратить бусификацию украинцев. Кроме того, Артем высказался про поведение ТЦК: «Как стыдно».

Также футболист рассказал, как встретился с представителями ТЦК: «Думал, сейчас запихнут в бус. Давай по газам».

Артем Милевский российско-украинская война мобилизация юмор
Николай Степанов Источник: Instagram
