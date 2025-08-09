Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько зрителей посетило матч команд Полесье и Пакш
Лига конференций
09 августа 2025, 04:05 | Обновлено 09 августа 2025, 04:21
14
0

Стало известно, сколько зрителей посетило матч команд Полесье и Пакш

Матч прошел в словацком городе Прешов при участии 1203 зрителей

09 августа 2025, 04:05 | Обновлено 09 августа 2025, 04:21
14
0
Стало известно, сколько зрителей посетило матч команд Полесье и Пакш

Вечером 7 августа состоялись первые матчи квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

Житомирское Полесье в словацком городе Прешов одолело венгерский Пакш (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у волков забили Александр Андриевский, Даниил Бескоровайный и Богдан Леднев.

Гол престижа от соперников был отменен после просмотра VAR. В конце игры был удален Богдан Михайличенко.

Матч в Прешова между командами Полесье и Пакш посетили 1203 зрителя.

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

🔹 Лига конференций. Квалификация Q3

Первые матчи, 7 августа 2025

Полесье (Украина) – Пакш (Венгрия) – 3:0

Голы: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58

Удаление: Михайличенко, 90+2

Видео голов и обзор матча

По теме:
Продано все билеты на гостевой сектор выездного матча Динамо против Пафоса
Два домашних матча Рейнджерса являются самыми посещаемыми в евросезоне
Матч Хайдука против Динамо собрал наибольшее количество зрителей в ЛК
Пакш Полесье Житомир Лига конференций зрители болельщики
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Руха объяснил фиаско в матче против Динамо: «Меня это возмутило»
Футбол | 08 августа 2025, 21:10 5
Тренер Руха объяснил фиаско в матче против Динамо: «Меня это возмутило»
Тренер Руха объяснил фиаско в матче против Динамо: «Меня это возмутило»

Федык недоволен действиями команды

Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Футбол | 08 августа 2025, 07:45 8
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?

Анатолием интересуется «Манчестер Сити»

Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Футбол | 08.08.2025, 11:16
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Футбол | 08.08.2025, 19:58
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Мбаппе впечатлил своими поступками. Его деятельность заслуживает уважения
Футбол | 09.08.2025, 03:57
Мбаппе впечатлил своими поступками. Его деятельность заслуживает уважения
Мбаппе впечатлил своими поступками. Его деятельность заслуживает уважения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01 1
Бокс
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
07.08.2025, 22:57 26
Футбол
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
07.08.2025, 01:04 8
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 4
Футбол
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
07.08.2025, 05:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем