  4. ПСЖ побил рекорд Реала по количеству номинантов на Золотой мяч
Франция
08 августа 2025, 22:38 |
ПСЖ побил рекорд Реала по количеству номинантов на Золотой мяч

9 игроков французского клуба претендуют на престижную награду

08 августа 2025, 22:38 |
ПСЖ побил рекорд Реала по количеству номинантов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine

Недавно France Football объявил 30 претендентов на награду «Золотой мяч».

9 из 30 номинантов представляют «ПСЖ». Благодаря этому французский клуб побил рекорд мадридского «Реала», который в 2018 году имел 8 номинантов – наибольшее количество игроков от одного клуба в истории топ-30.

В пятерку лидеров по этому показателю также вошли клубы: снова «Реал» (7, 2017), «Манчестер Сити» (7, 2023) и «Ливерпуль» (7, 2019).

Интересно отметить, что «сливочные» аж пять раз попадали в топ-10 этого рейтинга (2018 – 8, 2017 – 7, 2016 – 6, 2024 – 6, 2022 – 5).

По теме:
Каковы трансферные рекорды топ-5 европейских чемпионатов?
Роналду отреагировал на то, что его не включили в список номинантов на ЗМ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Золотой мяч ПСЖ Реал Мадрид Усман Дембеле Дезире Дуэ Витинья (ПСЖ) Джанлуиджи Буффон Жоау Невеш Фабиан Руис Нуну Мендеш Хвича Кварацхелия Ашраф Хакими
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
