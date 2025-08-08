ПСЖ побил рекорд Реала по количеству номинантов на Золотой мяч

Недавно France Football объявил 30 претендентов на награду «Золотой мяч».

9 из 30 номинантов представляют «ПСЖ». Благодаря этому французский клуб побил рекорд мадридского «Реала», который в 2018 году имел 8 номинантов – наибольшее количество игроков от одного клуба в истории топ-30.

В пятерку лидеров по этому показателю также вошли клубы: снова «Реал» (7, 2017), «Манчестер Сити» (7, 2023) и «Ливерпуль» (7, 2019).

Интересно отметить, что «сливочные» аж пять раз попадали в топ-10 этого рейтинга (2018 – 8, 2017 – 7, 2016 – 6, 2024 – 6, 2022 – 5).