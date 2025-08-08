Украина. Премьер лига08 августа 2025, 19:46 | Обновлено 08 августа 2025, 20:26
771
2
ВИДЕО. Брагару и Яцык забили Руху. Динамо довело счет до разгромного
Киевский клуб забил пять мячей в ворота львовского клуба в матче второго тура чемпионата Украины
8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».
Команды сыграли на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
На 77-й минуте Максим Брагару забил после передачи Эдуардо Герреро. Прошло пару минут и полузащитник Александр Яцык снова огорчил «Рух» – 5:0.
ГОЛ, 0:4! Брагару, 77 мин
ГОЛ, 0:5! Яцык, 80 мин
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
так пафосно знищили суперника...
Молодець!
