Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Брагару и Яцык забили Руху. Динамо довело счет до разгромного
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 19:46 | Обновлено 08 августа 2025, 20:26
771
2

ВИДЕО. Брагару и Яцык забили Руху. Динамо довело счет до разгромного

Киевский клуб забил пять мячей в ворота львовского клуба в матче второго тура чемпионата Украины

08 августа 2025, 19:46 | Обновлено 08 августа 2025, 20:26
771
2
ВИДЕО. Брагару и Яцык забили Руху. Динамо довело счет до разгромного
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 77-й минуте Максим Брагару забил после передачи Эдуардо Герреро. Прошло пару минут и полузащитник Александр Яцык снова огорчил «Рух» – 5:0.

ГОЛ, 0:4! Брагару, 77 мин

ГОЛ, 0:5! Яцык, 80 мин

По теме:
Тренер Руха объяснил фиаско в матче против Динамо: «Меня это возмутило»
Шовковский оценил победу Динамо в УПЛ и выделил 4 игроков
Это рекорд. В матче Рух – Динамо сыграл самый молодой игрок в истории
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Рух Львов Рух - Динамо Эдуардо Герреро Максим Брагару
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Футбол | 07 августа 2025, 22:58 176
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса

Первая часть дуэли оказалась заметно сложной для команды Турана

Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Футбол | 08 августа 2025, 07:45 8
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?

Анатолием интересуется «Манчестер Сити»

Челси – Байер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 08.08.2025, 20:36
Челси – Байер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Челси – Байер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал африканского форварда
Футбол | 08.08.2025, 16:59
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал африканского форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал африканского форварда
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Бокс | 08.08.2025, 09:55
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
так пафосно знищили суперника...
Ответить
0
sahka1981
Молодець!
Ответить
0
Популярные новости
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
06.08.2025, 19:57 1
Бокс
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
06.08.2025, 22:40 9
Футбол
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
06.08.2025, 22:04 3
Бокс
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
07.08.2025, 05:00 3
Футбол
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
07.08.2025, 01:04 8
Футбол
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем