Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 17:11 | Обновлено 08 августа 2025, 17:16
Всем в укрытие. Матч между Полтавой и Вересом остановлен из-за тревоги

Футболисты покинули поле на 80-й минуте

08 августа 2025, 17:11 | Обновлено 08 августа 2025, 17:16
УПЛ

8 серпня стартував другий тур Української Прем'єр-ліги з поєдинку між «Полтавою» та «Вересом».

Місцем проведення зустрічі став стадіон «Зірка» в Кропивницькому. Головний суддя – Денис Резніков (Кам'янське).

Перший тайм завершився мінімальною перемогою «Полтави» завдяки забитому м'ячу захисника Олега Веремієнка.

Команди майже відіграли весь поєдинок, як у Кропивницькому пролунав сигнал повітряної тривоги. Гравці на 80-й хвилині залишили межі футбольного поля та відправились в укриття.

Матч буде відновлено після відбої загрози в місті.

Полтава чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
