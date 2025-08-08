Всем в укрытие. Матч между Полтавой и Вересом остановлен из-за тревоги
Футболисты покинули поле на 80-й минуте
8 серпня стартував другий тур Української Прем'єр-ліги з поєдинку між «Полтавою» та «Вересом».
Місцем проведення зустрічі став стадіон «Зірка» в Кропивницькому. Головний суддя – Денис Резніков (Кам'янське).
Перший тайм завершився мінімальною перемогою «Полтави» завдяки забитому м'ячу захисника Олега Веремієнка.
Команди майже відіграли весь поєдинок, як у Кропивницькому пролунав сигнал повітряної тривоги. Гравці на 80-й хвилині залишили межі футбольного поля та відправились в укриття.
Матч буде відновлено після відбої загрози в місті.
