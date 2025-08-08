Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух и Динамо назвали стартовые составы на матч Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 16:52 | Обновлено 08 августа 2025, 17:00
1615
7

Рух и Динамо назвали стартовые составы на матч Украинской Премьер-лиги

Поединок второго тура чемпионата состоится 8 августа в 18:00 по киевскому времени

08 августа 2025, 16:52 | Обновлено 08 августа 2025, 17:00
1615
7
Рух и Динамо назвали стартовые составы на матч Украинской Премьер-лиги
Коллаж Sport.ua. Рух Львов – Динамо Киев

8 августа состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре подопечные Александра Шовковского с минимальным счетом одолели ровенский «Верес» на выезде (1:0). «Рух» на домашнем стадионе победил дебютанта элитного дивизиона – СК «Полтава» – со счетом 2:1.

Главный тренер «Руха» Иван Федык и наставник «бело-синих» Александр Шовковский определились со стартовыми составами на предстоящий поединок.

Стартовые составы на матч Рух Динамо:

Рух: Герета, Холод, Слюбик, Копына, Лях, Пидгурский, Пастух, Притула, Фал, Китела, Алмазбеков

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Яцык, Волошин, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро, Биловар, Михайленко

По теме:
Стало известно, когда будет возобновлен матч между Полтавой и Вересом
Всем в укрытие. Матч между Полтавой и Вересом остановлен из-за тревоги
Арда ТУРАН: «Шахтер играет в такой футбол, что стоит его смотреть»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо Александр Шовковский Иван Федык стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал контракт с топ-талантом
Футбол | 08 августа 2025, 17:32 0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал контракт с топ-талантом
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал контракт с топ-талантом

Нванери получил новый контракт

Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Футбол | 08 августа 2025, 15:53 48
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ

Илья продолжит карьеру в Париже

В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Бокс | 08.08.2025, 08:20
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Другие виды | 07.08.2025, 20:16
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Футбол | 08.08.2025, 07:45
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo forever
Если Герреро забьёт от счастья откроем бутылку пива
Ответить
+2
Перець
Ще щось нове нема Ваната з Дубінчаком мабуть нову схему будуть нагрівати, а якщо Супряга вийде в 2 таймі і заб'є гол піду нап'юсь
Ответить
+1
_ Moore
Несподівано не заявлений Піхальонок і очікувано  - Торрес (вірогідно, щойно почав тренеруватися в загальній групі, ще не готовий). Зате появився Буяльський.
Ответить
0
AK.228
Ну дубль динамовский 
Ответить
0
_ Moore
І тут скажу: у Львові ні Динамо, ні кротам в другому турі виграти не світить. А в неділю подивимось, який з мене гад.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ZANREGENT1993
А что уже с Пихалёнком и где Торрес? Он же приехал во Львов с командой.
Ответить
-3
Популярные новости
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
06.08.2025, 19:57 1
Бокс
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 175
Футбол
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
07.08.2025, 05:00 3
Футбол
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
06.08.2025, 22:04 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем