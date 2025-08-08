Рух и Динамо назвали стартовые составы на матч Украинской Премьер-лиги

8 августа состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре подопечные Александра Шовковского с минимальным счетом одолели ровенский «Верес» на выезде (1:0). «Рух» на домашнем стадионе победил дебютанта элитного дивизиона – СК «Полтава» – со счетом 2:1.

Главный тренер «Руха» Иван Федык и наставник «бело-синих» Александр Шовковский определились со стартовыми составами на предстоящий поединок.

Стартовые составы на матч Рух – Динамо:

Рух: Герета, Холод, Слюбик, Копына, Лях, Пидгурский, Пастух, Притула, Фал, Китела, Алмазбеков

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Яцык, Волошин, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро, Биловар, Михайленко