Рух и Динамо назвали стартовые составы на матч Украинской Премьер-лиги
Поединок второго тура чемпионата состоится 8 августа в 18:00 по киевскому времени
8 августа состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся львовский «Рух» и киевское «Динамо».
Команды сыграют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.
В первом туре подопечные Александра Шовковского с минимальным счетом одолели ровенский «Верес» на выезде (1:0). «Рух» на домашнем стадионе победил дебютанта элитного дивизиона – СК «Полтава» – со счетом 2:1.
Главный тренер «Руха» Иван Федык и наставник «бело-синих» Александр Шовковский определились со стартовыми составами на предстоящий поединок.
Стартовые составы на матч Рух – Динамо:
Рух: Герета, Холод, Слюбик, Копына, Лях, Пидгурский, Пастух, Притула, Фал, Китела, Алмазбеков
Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Яцык, Волошин, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро, Биловар, Михайленко
