Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Илья продолжит карьеру в Париже
Украинский центральный защитник английского «Борнмута» Илья Забарный вскоре перейдет во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 67 миллионов евро с учетом бонусов. 63 миллиона из этой суммы будут гарантированной выплатой, 4 миллиона – бонусы. Сам игрок подпишет с парижанами 5-летний контракт.
Отмечается, что Илья пройдет медобследование для завершения трансфера перед матчем за Суперкубок УЕФА, поэтому может успеть быть заявленным на поединок.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
🚨🔴🔵 Ilya Zabarnyi to Paris Saint-Germain, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025
New centre back for Luis Enrique, set to sign 5 year deal after fee package worth €67m verbally agreed with Bournemouth.
Zabarnyi will travel ahead of UEFA Super Cup for medical.
One more key addition for Paris. ⭐️🇺🇦 pic.twitter.com/E4TZdBcUm3
