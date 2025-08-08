Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ

Украинский центральный защитник английского «Борнмута» Илья Забарный вскоре перейдет во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 67 миллионов евро с учетом бонусов. 63 миллиона из этой суммы будут гарантированной выплатой, 4 миллиона – бонусы. Сам игрок подпишет с парижанами 5-летний контракт.

Отмечается, что Илья пройдет медобследование для завершения трансфера перед матчем за Суперкубок УЕФА, поэтому может успеть быть заявленным на поединок.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.