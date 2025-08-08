Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Франция
08 августа 2025, 15:53
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ

Илья продолжит карьеру в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский центральный защитник английского «Борнмута» Илья Забарный вскоре перейдет во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 67 миллионов евро с учетом бонусов. 63 миллиона из этой суммы будут гарантированной выплатой, 4 миллиона – бонусы. Сам игрок подпишет с парижанами 5-летний контракт.

Отмечается, что Илья пройдет медобследование для завершения трансфера перед матчем за Суперкубок УЕФА, поэтому может успеть быть заявленным на поединок.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Ondu
Неужели свершилось,такие долгие и сложные переговоры были,я хз
GloryUkraine
Всеодно не зможу примусити себе вболівати за ПСЖ, так само як не зміг з переходом Шеви в Челсі вболівати за них.
Перець
прям екшен драма
Saar
Ну хзз таким переходом.
Xvalenok03
Наконец-то сага с забарным закончилась.
В следующей серии....
era
ЩО НАРЕШТІ!!! І буде там тиснути руку тому гамну сафонову??І тим більше-буде захищати кацапа в воротах..пздц...Ніякого почуття гідності..Я куй ложив (як і раніше)на те песеже
