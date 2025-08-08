Чемпиона Европы 1980 с Германией приговорили к двум годам тюрьмы

64-летний бывший голкипер сборной Германии Айке Иммель приговорен к двум годам и двум месяцам тюремного заключения за мошенничество в 107 случаях.

Окружной суд Марбурга признал экс-футболиста виновным по делу, однако приговор еще не вступил в законную силу.

Иммель неоднократно занимал деньги у знакомых, но со временем так и не вернул долги. В общей сложности сумма невыплаченных средств составляет 34 340 евро.

В одном из случаев Айке взял у людей деньги за билеты на матч чемпионата Европы – как только средства попали в руки Иммеля, он исчез и не передал билеты.

От действий Иммеля также пострадала жена покойного футболиста Андреаса Бреме. Айке задолжал женщине 18 020 евро.

«Мы признали всех свидетелей вполне достоверными. При таком приговоре вопрос об условном наказании даже не рассматривается», — сказал судья после оглашения решения.

Интересно, что Айке уже был осужден по делу о мошенничестве, произошло это в 2008 году. Тогда Иммель одолжил у пенсионера 15 000 евро и не вернул их. Суд наказал бывшего вратаря суммой в 5 200 евро, а Иммель объявил о личном банкротстве.

Иммель завершил профессиональную карьеру футболиста в 1997 году. Запомнился болельщикам Айке благодаря своим выступлениям за «Штутгарт» (340 матчей), «Боруссию» Дортмунд (280 матчей) и «Манчестер Сити» (50 матчей).

Также на счету Иммеля 18 поединков в составе национальной сборной Германии и победа на чемпионате Европы 1980 года.