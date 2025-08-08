Шахтер оформил ничейный юбилей
Украинцы 10-й раз сыграли вничью с греками в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
Ничья «Шахтера» с «Панатинаикосом» стала 10-й для украинских клубов в баталиях с командами из Греции в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Четыре мировые наши коллективы подписали на своем поле, шесть в гостях. Трижды расходилось миром с греками «Динамо», дважды - донецкий «Металлург», по разу - «Днепр», «Карпаты», запорожский «Металлург», «Олимпик» и «Шахтер». В свою очередь четыре ничьи с нашими командами сделал ПАОК, по две - АЕК, «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Пять раз встречи украинцев и греков завершались со счетом 1:1, три - 2:2 и два - 0:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 ничьих украинцев с греками в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1
|
15.09.2005
|
Р1
|
Металлург Д
|
ПАОК
|
1:1 (г)
|
2
|
29.09.2005
|
Р1
|
Металлург Д
|
ПАОК
|
2:2 (д)
|
3
|
14.09.2006
|
Р1
|
Металлург З
|
Панатинаикос
|
1:1 (г)
|
4.
|
25.08.2011
|
КР4
|
Карпаты
|
ПАОК
|
1:1 (д)
|
5.
|
26.02.2015
|
1/16
|
Днепр
|
Олимпиакос
|
2:2 (г)
|
6.
|
27.07.2017
|
КР3
|
Олимпик
|
ПАОК
|
1:1 (д)
|
7.
|
15.02.2018
|
1/16
|
Динамо
|
АЕК
|
1:1 (г)
|
8.
|
22.02.2018
|
1/16
|
Динамо
|
АЕК
|
0:0 (д)
|
9.
|
14.02.2019
|
1/16
|
Динамо
|
Олимпиакос
|
2:2 (г)
|
10.
|
07.08.2025
|
КР3
|
Шахтер
|
Панатинаикос
|
0:0 (г)
Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Шахтера раскритиковал работу рефери в матче против Панатинаикоса
Подопечные Ротаня уверенно контролировали игру и забили три безответных мяча