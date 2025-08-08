Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер оформил ничейный юбилей
Лига Европы
08 августа 2025, 11:44
Шахтер оформил ничейный юбилей

Украинцы 10-й раз сыграли вничью с греками в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Шахтер оформил ничейный юбилей
shakhtar.com

Ничья «Шахтера» с «Панатинаикосом» стала 10-й для украинских клубов в баталиях с командами из Греции в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Четыре мировые наши коллективы подписали на своем поле, шесть в гостях. Трижды расходилось миром с греками «Динамо», дважды - донецкий «Металлург», по разу - «Днепр», «Карпаты», запорожский «Металлург», «Олимпик» и «Шахтер». В свою очередь четыре ничьи с нашими командами сделал ПАОК, по две - АЕК, «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Пять раз встречи украинцев и греков завершались со счетом 1:1, три - 2:2 и два - 0:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 ничьих украинцев с греками в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1

15.09.2005

Р1

Металлург Д

ПАОК

1:1 (г)

2

29.09.2005

Р1

Металлург Д

ПАОК

2:2 (д)

3

14.09.2006

Р1

Металлург З

Панатинаикос

1:1 (г)

4.

25.08.2011

КР4

Карпаты

ПАОК

1:1 (д)

5.

26.02.2015

1/16

Днепр

Олимпиакос

2:2 (г)

6.

27.07.2017

КР3

Олимпик

ПАОК

1:1 (д)

7.

15.02.2018

1/16

Динамо

АЕК

1:1 (г)

8.

22.02.2018

1/16

Динамо

АЕК

0:0 (д)

9.

14.02.2019

1/16

Динамо

Олимпиакос

2:2 (г)

10.

07.08.2025

КР3

Шахтер

Панатинаикос

0:0 (г)

Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

По теме:
ВИДЕО. Футболисты Кривбасса поздравляют ван Леувена с днем рождения
«Делаем петицию, чтобы Ризныка не продавали!» Реакция фанов на матч Шахтера
Украинцы забили 50-й мяч в Лиге конференций
Шахтер Донецк Панатинаикос Панатинаикос - Шахтер Лига Европы цифры и факты
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Комментарии 0
