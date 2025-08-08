Шахтер оформил ничейный юбилей

Ничья «Шахтера» с «Панатинаикосом» стала 10-й для украинских клубов в баталиях с командами из Греции в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Четыре мировые наши коллективы подписали на своем поле, шесть в гостях. Трижды расходилось миром с греками «Динамо», дважды - донецкий «Металлург», по разу - «Днепр», «Карпаты», запорожский «Металлург», «Олимпик» и «Шахтер». В свою очередь четыре ничьи с нашими командами сделал ПАОК, по две - АЕК, «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Пять раз встречи украинцев и греков завершались со счетом 1:1, три - 2:2 и два - 0:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 ничьих украинцев с греками в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Дата Стадия Клуб Соперник Счет 1 15.09.2005 Р1 Металлург Д ПАОК 1:1 (г) 2 29.09.2005 Р1 Металлург Д ПАОК 2:2 (д) 3 14.09.2006 Р1 Металлург З Панатинаикос 1:1 (г) 4. 25.08.2011 КР4 Карпаты ПАОК 1:1 (д) 5. 26.02.2015 1/16 Днепр Олимпиакос 2:2 (г) 6. 27.07.2017 КР3 Олимпик ПАОК 1:1 (д) 7. 15.02.2018 1/16 Динамо АЕК 1:1 (г) 8. 22.02.2018 1/16 Динамо АЕК 0:0 (д) 9. 14.02.2019 1/16 Динамо Олимпиакос 2:2 (г) 10. 07.08.2025 КР3 Шахтер Панатинаикос 0:0 (г)

Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.