08 августа 2025, 12:21 |
ВИДЕО. Футболисты Кривбасса поздравляют ван Леувена с днем рождения

Игроки криворожского клуба сделали это на нидерландском языке

ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

8 августа нидерландский тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен отмечает свой 56-й день рождения.

Специалист довольно давно работает в украинском футболе: с 2006 по 2013 он работал в академии донецкого «Шахтера», с 2022 по 2023 работал в луганской «Заре», затем несколько месяцев возглавлял «Шахтер». После донецкого клуба последовал год в «Металлисте 1925». Теперь же Патрик работает в «Кривбассе».

Пресс-служба криворожского клуба опубликовала видео, на котором игроки команды поздравляют ван Леувена с днем рождения на нидерландском языке.

Комментарии 1
