Ворскла и ЮКСА открывают второй тур Первой лиги. Стартовые составы

В пятницу, 8 августа, в Первой лиге состоится стартовый матч 2-го тура. Полтавская «Ворскла» на своем поле примет ФК ЮКСА.

После вылета из УПЛ в «Ворскле» произошли значительные изменения. Новым главным тренером команды стал Александр Бабич. Также «Ворскла» подписала 14 новичков и продолжает поиск новых футболистов.

В матче первого тура «Ворскла» встречалась с командой «Феникс-Мариуполь». Подопечные Бабича пропустили в начале матча, но после перерыва забили два мяча и одержали победу.

С победы начала чемпионат и ЮКСА. В первом туре команда встречалась с хмельницким «Подольем». Три очка ФК ЮКСА принес реализованный на 37-й минуте пенальти.

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. Бутовского. Начало матча в 15:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.