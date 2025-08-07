Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 14 новичков мало. Клуб Первой лиги продолжит усиление состава
Украина. Первая лига
07 августа 2025, 18:29 | Обновлено 07 августа 2025, 18:42
14 новичков мало. Клуб Первой лиги продолжит усиление состава

Бабич ждет новичков в составе Ворсклы

14 новичков мало. Клуб Первой лиги продолжит усиление состава
ФК Ворскла

Наставник команды Первой лиги Ворскла Александр Бабич подтвердил, что еще ждет усиление состава, несмотря на то, что после вылета из УПЛ клуб подписал 14 новичков.

«Пришлось собирать команду буквально с колес за несколько недель, до сих пор находимся в активном поиске усиления. Глубина лавки запасных – важная задача с точки зрения дальнейшей турнирной стратегии на сезон», – отметил Бабич.

Команда отыграл сезон Первой лиги победой над Фениксом-Мариуполь.

Ворскла Полтава Александр Бабич трансферы Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
