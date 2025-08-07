Украина. Первая лига07 августа 2025, 18:29 | Обновлено 07 августа 2025, 18:42
370
0
14 новичков мало. Клуб Первой лиги продолжит усиление состава
Бабич ждет новичков в составе Ворсклы
Наставник команды Первой лиги Ворскла Александр Бабич подтвердил, что еще ждет усиление состава, несмотря на то, что после вылета из УПЛ клуб подписал 14 новичков.
«Пришлось собирать команду буквально с колес за несколько недель, до сих пор находимся в активном поиске усиления. Глубина лавки запасных – важная задача с точки зрения дальнейшей турнирной стратегии на сезон», – отметил Бабич.
Команда отыграл сезон Первой лиги победой над Фениксом-Мариуполь.
Читайте также:Вернулись с камбэком. Ворскла открыла сезон в Первой лиге
