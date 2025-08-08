Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский голкипер совершил пять сейвов в матче ЛК, но пропустил два гола
Лига конференций
Рапид Вена
07.08.2025 22:00 – FT 2 : 2
Данди Юнайтед
Лига конференций
08 августа 2025, 05:28 | Обновлено 08 августа 2025, 05:30
Украинский голкипер совершил пять сейвов в матче ЛК, но пропустил два гола

Данди сыграл вничью с Рапидом из Вены со счетом 2:2 в поединке Q3 еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

7 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Рапид Вена и Данди Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Альянц в Вене, Австрия. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев забили Петтер Даль и Маттиас Зайдль, а у гостей отличились Макс Уоттерс и Зачари Сапсфорд.

Все 90 минут в составе гостей провел украинский голкипер Евгений Кучеренко и совершил пять сейвов, но все же пропустил дважды.

Ответная встреча между Данди и Рапидом запланирована на 14 число на арене Таннадис Парк в Шотландии.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против АИКа, либо против Дьера.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Первый матч. 7 августа

Рапид Вена (Австрия) – Данди Юнайтед (Шотландия) – 2:2

Голы: Даль, 27, Зайдль, 44 – Уоттерс, 33, Сапсфорд, 75

Рапид Вена Данди Юнайтед Лига конференций Евгений Кучеренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
