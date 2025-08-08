Украинский голкипер совершил пять сейвов в матче ЛК, но пропустил два гола

7 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Рапид Вена и Данди Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Альянц в Вене, Австрия. Игра завершилась со счетом 2:2.

У хозяев забили Петтер Даль и Маттиас Зайдль, а у гостей отличились Макс Уоттерс и Зачари Сапсфорд.

Все 90 минут в составе гостей провел украинский голкипер Евгений Кучеренко и совершил пять сейвов, но все же пропустил дважды.

Ответная встреча между Данди и Рапидом запланирована на 14 число на арене Таннадис Парк в Шотландии.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против АИКа, либо против Дьера.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Первый матч. 7 августа

Рапид Вена (Австрия) – Данди Юнайтед (Шотландия) – 2:2

Голы: Даль, 27, Зайдль, 44 – Уоттерс, 33, Сапсфорд, 75

