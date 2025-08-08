Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. К футболисту Шахтера прилетела блогерша-миллионник. Она уже во Львове
Другие новости
08 августа 2025, 04:18 | Обновлено 08 августа 2025, 04:19
514
0

ФОТО. К футболисту Шахтера прилетела блогерша-миллионник. Она уже во Львове

У Кевина новая любовь

08 августа 2025, 04:18 | Обновлено 08 августа 2025, 04:19
514
0
ФОТО. К футболисту Шахтера прилетела блогерша-миллионник. Она уже во Львове
Instagram. Кевин и Ливия Рафаэлле

Вингер «Шахтера» Кевин начал новый сезон не только с отличной формой, но и с новой избранницей.

После расставания с тиктокершей Алисией Калини, которая намекнула на конфликт и удалила совместные фото, футболист завел роман с блогершей Ливией Рафаэлле.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка уже находится с Кевином в Украине, ее Instagram насчитывает 6,5 млн подписчиков – в пять раз больше, чем у самого игрока. Несмотря на романтические фото, Ливия утверждает, что их отношения пока не слишком серьезны.

Кевин временно вне игры из-за травмы, но успел забить 4 гола и отдать 2 ассиста в трех еврокубковых матчах.

По теме:
Мигел КАМПУШ: Эмоции взяли верх над действиями, такого больше не повторится
Рух – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Снуп Догга эпично поприветствовали в Чемпионшипе
фото lifestyle Кевин (Шахтер) девушки Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РИЗНЫК: «Чувствовали себя после дороги тяжелыми. Однако это не оправдание»
Футбол | 07 августа 2025, 23:35 2
РИЗНЫК: «Чувствовали себя после дороги тяжелыми. Однако это не оправдание»
РИЗНЫК: «Чувствовали себя после дороги тяжелыми. Однако это не оправдание»

Голкипер Шахтера прокомментировал результат первого матча Q3 ЛЕ с Панатинаикосом

Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов
Футбол | 07 августа 2025, 10:34 10
Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов
Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов

Очередной украинский футболист мобилизован

Хет-трик Абрахама за тайм. Бешикташ реабилитировался за фиаско от Шахтера
Футбол | 08.08.2025, 04:29
Хет-трик Абрахама за тайм. Бешикташ реабилитировался за фиаско от Шахтера
Хет-трик Абрахама за тайм. Бешикташ реабилитировался за фиаско от Шахтера
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07.08.2025, 07:41
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Футбол | 07.08.2025, 05:00
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
06.08.2025, 19:57 1
Бокс
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
06.08.2025, 22:40 9
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 2
Бокс
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем