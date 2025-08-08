ФОТО. К футболисту Шахтера прилетела блогерша-миллионник. Она уже во Львове

Вингер «Шахтера» Кевин начал новый сезон не только с отличной формой, но и с новой избранницей.

После расставания с тиктокершей Алисией Калини, которая намекнула на конфликт и удалила совместные фото, футболист завел роман с блогершей Ливией Рафаэлле.

Девушка уже находится с Кевином в Украине, ее Instagram насчитывает 6,5 млн подписчиков – в пять раз больше, чем у самого игрока. Несмотря на романтические фото, Ливия утверждает, что их отношения пока не слишком серьезны.

Кевин временно вне игры из-за травмы, но успел забить 4 гола и отдать 2 ассиста в трех еврокубковых матчах.