ФОТО. Вратарь сборной Украины дал ответ всем хейтерам
Анатолий Трубин выдал мощный месседж после победы Бенфики
Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин выступил в Instagram после важной победы над «Наполи» (2:0) в 6-м туре Лиги чемпионов – второй для команды в текущем этапе.
Лиссабонцы продолжают борьбу за плей-офф, несмотря на критику в их адрес. Трубин написал: «Много разговоров вокруг, но ответ всегда – в игре. Команда отлично отработала и взяла важную домашнюю победу. Впереди новые вызовы, поэтому продолжаем усердно работать дальше».
При Жозе Моуринью «Бенфика» постепенно прибавляет, а уверенная игра украинца стала еще одним аргументом против скептиков, спешивших списать клуб после слабого старта.
Лиссабонцы остаются в гонке за плей-офф – и вклад Трубина в это трудно переоценить.
