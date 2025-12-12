Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. ФОТО. Вратарь сборной Украины дал ответ всем хейтерам
12 декабря 2025, 00:58
ФОТО. Вратарь сборной Украины дал ответ всем хейтерам

Анатолий Трубин выдал мощный месседж после победы Бенфики

ФОТО. Вратарь сборной Украины дал ответ всем хейтерам
Instagram. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин выступил в Instagram после важной победы над «Наполи» (2:0) в 6-м туре Лиги чемпионов – второй для команды в текущем этапе.

Лиссабонцы продолжают борьбу за плей-офф, несмотря на критику в их адрес. Трубин написал: «Много разговоров вокруг, но ответ всегда – в игре. Команда отлично отработала и взяла важную домашнюю победу. Впереди новые вызовы, поэтому продолжаем усердно работать дальше».

При Жозе Моуринью «Бенфика» постепенно прибавляет, а уверенная игра украинца стала еще одним аргументом против скептиков, спешивших списать клуб после слабого старта.

Лиссабонцы остаются в гонке за плей-офф – и вклад Трубина в это трудно переоценить.

