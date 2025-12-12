Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
Лига конференций
12 декабря 2025, 00:44 | Обновлено 12 декабря 2025, 01:04
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной

Издание Tuttomercatoweb считает защитника Алиу Тиаре главным антигероем встречи

ФК Динамо Киев. Алиу Тиаре

Итальянская пресса раскритиковала защитника киевского «Динамо» Алиу Тиаре после матча пятого тура Лиги конференций, который состоялся 11 декабря.

Подопечные Игоря Костюка потерпели поражение от «Фиорентины» со счетом 1:2 – после этой неудачи украинская команда потеряла шансы на попадание в плей-офф.

«Неудачный вечер для центрального защитника Тиаре, который является главным антигероем матча. Его вынос едва не превратился в автогол и был отражен только благодаря реакции Нещерета.

Желтая карточка за фол на Кине свидетельствует о нервной и безжизненной игре в единоборствах против нападающих «Фиорентины», – вынесли вердикт Тиаре в Италии.

В ближайшем матче, который состоится 14 декабря, «бело-синие» сыграет в чемпионате против ровенского «Вереса». Последним официальным поединком украинской команды в 2025 году станет противостояние шестого тура Лиги конференций против армянского «Ноа» (18 декабря).

Николай Тытюк Источник: Tuttomercatoweb
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Вони його походу тільки по росту брали, смішного рівня цз. 
Ответить
0
Влад Тараненко
Автор перепив? Динамо вже вилетіло з ЛК 
Ответить
0
Alex86 1
Какие еще шансы на плей офф? 
Ответить
0
