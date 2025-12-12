В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
Издание Tuttomercatoweb считает защитника Алиу Тиаре главным антигероем встречи
Итальянская пресса раскритиковала защитника киевского «Динамо» Алиу Тиаре после матча пятого тура Лиги конференций, который состоялся 11 декабря.
Подопечные Игоря Костюка потерпели поражение от «Фиорентины» со счетом 1:2 – после этой неудачи украинская команда потеряла шансы на попадание в плей-офф.
«Неудачный вечер для центрального защитника Тиаре, который является главным антигероем матча. Его вынос едва не превратился в автогол и был отражен только благодаря реакции Нещерета.
Желтая карточка за фол на Кине свидетельствует о нервной и безжизненной игре в единоборствах против нападающих «Фиорентины», – вынесли вердикт Тиаре в Италии.
В ближайшем матче, который состоится 14 декабря, «бело-синие» сыграет в чемпионате против ровенского «Вереса». Последним официальным поединком украинской команды в 2025 году станет противостояние шестого тура Лиги конференций против армянского «Ноа» (18 декабря).
