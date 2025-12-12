В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной

Итальянская пресса раскритиковала защитника киевского «Динамо» Алиу Тиаре после матча пятого тура Лиги конференций, который состоялся 11 декабря.

Подопечные Игоря Костюка потерпели поражение от «Фиорентины» со счетом 1:2 – после этой неудачи украинская команда потеряла шансы на попадание в плей-офф.

«Неудачный вечер для центрального защитника Тиаре, который является главным антигероем матча. Его вынос едва не превратился в автогол и был отражен только благодаря реакции Нещерета.

Желтая карточка за фол на Кине свидетельствует о нервной и безжизненной игре в единоборствах против нападающих «Фиорентины», – вынесли вердикт Тиаре в Италии.

В ближайшем матче, который состоится 14 декабря, «бело-синие» сыграет в чемпионате против ровенского «Вереса». Последним официальным поединком украинской команды в 2025 году станет противостояние шестого тура Лиги конференций против армянского «Ноа» (18 декабря).