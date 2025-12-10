Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 23:42
Костюк провел разговор с лидером Динамо и выдвинул требование

Тренер рассказал, о чем говорил с Караваевым в последнем матче

10 декабря 2025, 23:42 |
Костюк провел разговор с лидером Динамо и выдвинул требование
ФК Динамо. Игорь Костюк

И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк рассказал, о чем говорил с Александром Караваевым в последнем матче против «Кудровки».

– Уже говорили сегодня о составе, в котором были молодые игроки. Было заметно, как перед началом игры вы продолжали давать указания Караваеву. Если не секрет, что вы ему говорили?

– Я просил его, чтобы «нагружали» вратаря, потому что он неуверенно чувствует себя на выходах.

В субботу, 6 декабря 2025 года, прошел матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и киевское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве и завершилась победой «Динамо» – 2:1.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Кудровка Кудровка - Динамо Александр Караваев
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
