Костюк провел разговор с лидером Динамо и выдвинул требование
Тренер рассказал, о чем говорил с Караваевым в последнем матче
И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк рассказал, о чем говорил с Александром Караваевым в последнем матче против «Кудровки».
– Уже говорили сегодня о составе, в котором были молодые игроки. Было заметно, как перед началом игры вы продолжали давать указания Караваеву. Если не секрет, что вы ему говорили?
– Я просил его, чтобы «нагружали» вратаря, потому что он неуверенно чувствует себя на выходах.
В субботу, 6 декабря 2025 года, прошел матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и киевское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве и завершилась победой «Динамо» – 2:1.
